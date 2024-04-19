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Українці мають економити: які електроприлади "кушабть" найбільше електрики

Дмитро Відоменко
19 квітня 2024, 20:53
Фахівці закликають жителів країни вже зараз починати економити електроенергію - щоб не створювати зайвого навантаження на електромережу.
Українці мають економити: які електроприлади 'кушабть' найбільше електрики
Як економити електрику? / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/libkos

Через обстріли РФ по енергетичній системі України фахівці не виключають, що влітку 2024 року обмежувати подачу електрики доведеться, зокрема, і звичайним українцям. У зв'язку з цим вони закликають жителів країни вже зараз починати економити електроенергію - щоб не створювати зайвого навантаження на електромережу. Як розповів генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, найбільше електрики споживає електроплита - близько 3,5 кіловат-години.

Далі йдуть:

  • праска, фен, електрочайник - близько 2,2 кіловат-год;
  • обігрівач, бойлер, пилосос - близько 2 кіловат-год;
  • електрична духовка - близько 1,6 кіловат-год;
  • кавоварка - близько 1,5 кіловат-год;
  • мікрохвильовка - близько 0,8 кіловат-год;
  • пральна машина, кондиціонер - близько 0,7 кіловат-год.

"Тепер множите на кількість квартир. І розумієте вплив (на електромережу - Главред) кожного з нас", - зазначив Коваленко.

відео дня

Своєю чергою, у Київській міській держадміністрації (КМДА) раніше наголосили: орієнтовне навантаження на квартиру має становити 5-10 кіловат-годину. Тобто одночасно можна увімкнути, приміром, електроплиту і пральну машину. А ось прасування одягу електропраскою або прання краще відкласти на час, коли один із уже ввімкнених приладів припинить роботу.

Удар РФ по ТЕС - останні новини

Нагадаємо, що РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини. Унаслідок атаки окупантів було повністю знищено всі блоки та пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний - від значного до повного. Наразі не можна точно оцінити масштаб пошкоджень, необхідний для відновлення час.

У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. У ДТЕК показали одну зі знищених ТЕС після російських атак 22 і 29 березня. Відео вже розлетілося в Мережі.

Російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло в житлові будинки та промислові підприємства.

Трипільська ТЕС - що про неї відомо

Трипільська теплова електрична станція - найпотужніша електростанція в Київській області. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області, пише Вікіпедія.

Підприємство займає площу 281,3 га і розташоване на Дніпровському узбережжі за 13 км на південь від Києва, поблизу села Трипілля.

Містом-супутником Трипільської ТЕС є місто Українка з населенням близько 16 тис. осіб.

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