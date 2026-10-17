Ірина Федишин вперше вийшла на звʼязок після трагічної втрати доньки — деталі

Ви дізнаєтеся:
- Що відомо про трагедію в родині Ірини Федишин
- Що співачка написала шанувальникам після втрати доньки
Відома українська співачка Ірина Федишин, яка пережила страшну трагедію - втрату довгоочікуваної доньки, вперше зв’язалася зі своїми шанувальниками. Артистка опублікувала звернення у своєму Instagram.
Зірка розмістила в соцмережі лаконічну історію на білому тлі із зображенням рожевого серця. Співачка подякувала всім небайдужим за підтримку в ці неймовірно важкі дні для її родини. Артистку зворушило море слів співчуття від шанувальників і колег по сцені.
"Дякую, що ви поруч…" - написала Ірина Федишин.
Нагадаємо, ввечері 13 жовтня трагічну новину повідомив продюсер і чоловік співачки Віталій Човник. Продюсер зізнався, що втрата доньки та складні пологи ледь не забрали життя самої Ірини.
"Ми втратили нашу маленьку донечку. Моє серце розбите на шматки, це найстрашніші дні в моєму житті. Болить жахливо. І найстрашніше, що того дня я міг втратити не тільки доньку, а й свою кохану дружину. Іра пережила найважчі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя. Той день назавжди залишиться для мене днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження моєї дружини", - поділився Віталій Човник.
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Про персону: Ірина Федишин
Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".
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