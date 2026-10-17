Ірина Федишин вперше вийшла на звʼязок після трагічної втрати доньки — деталі

Артистка звернулася до шанувальників і колег.

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Ірина Федишин втратила доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Човник, Ірина Федишин

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Що відомо про трагедію в родині Ірини Федишин

Що співачка написала шанувальникам після втрати доньки

Відома українська співачка Ірина Федишин, яка пережила страшну трагедію - втрату довгоочікуваної доньки, вперше зв’язалася зі своїми шанувальниками. Артистка опублікувала звернення у своєму Instagram.

Зірка розмістила в соцмережі лаконічну історію на білому тлі із зображенням рожевого серця. Співачка подякувала всім небайдужим за підтримку в ці неймовірно важкі дні для її родини. Артистку зворушило море слів співчуття від шанувальників і колег по сцені.

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Ірина Федишин звернулася до шанувальників / фото: instagram.com, Ірина Федишин

"Дякую, що ви поруч…" - написала Ірина Федишин.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня трагічну новину повідомив продюсер і чоловік співачки Віталій Човник. Продюсер зізнався, що втрата доньки та складні пологи ледь не забрали життя самої Ірини.

Ірина Федишин - родина / фото: instagram.com, Ірина Федишин

"Ми втратили нашу маленьку донечку. Моє серце розбите на шматки, це найстрашніші дні в моєму житті. Болить жахливо. І найстрашніше, що того дня я міг втратити не тільки доньку, а й свою кохану дружину. Іра пережила найважчі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя. Той день назавжди залишиться для мене днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження моєї дружини", - поділився Віталій Човник.

Ірина Федишин / інфографіка: Главред

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Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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