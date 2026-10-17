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Холостяк став третім зайвим: меми зі Славою Кравцовим підірвали Threads

Христина Трохимчук
17 жовтня 2026, 10:10
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У соцмережах обговорюють перший випуск шоу "Холостяк-15".
Холостяк став третім зайвим: меми зі Славою Кравцовим підірвали Threads
Холостяк 15 - меми / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтесь:

  • Як пройшла прем'єра шоу "Холостяк-15" зі Славою Кравцовим
  • Які моменти першого випуску стали мемами

Старт 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" із В'ячеславом Кравцовим одразу спричинив справжній фурор у мережі. Перша вечірка традиційно запам'яталася яскравими знайомствами, ефектними сукнями та несподіваними подарунками від учасниць, які намагалися всіма способами вразити головного героя.

Главред зібрав найяскравіші моменти нового "Холостяка", які вже обговорюють у Threads.

відео дня

Основною темою для гумору та бурхливих обговорень став сам В'ячеслав Кравцов. Професійний баскетболіст зі зростом 212 сантиметрів змусив практично всіх дівчат поруч із собою виглядати тендітними дюймовочками.

Григорію Решетніку прифотошопили табуретку
Григорію Решетніку прифотошопили табуретку / скрін з Threads

Глядачі щиро переймаються тим, як дівчата дотягуватимуться до В'ячеслава під час майбутніх поцілунків. Фанати шоу жартома пропонують Григорію Решетніку особисто втрутитися, аби учасниці могли дістати до Холостяка в романтичні моменти.

Григорій Решетнік допомагає учасницям Холостяка
Григорій Решетнік допомагає учасницям Холостяка / скрін з Threads
Різниця у зрості Холостяка і учасниць стала мемом
Різниця у зрості Холостяка і учасниць стала мемом / скрін з Threads

Додаткову порцію мемів подарували кадри з Кравцовим на яхті, де він кінематографічно дивиться вдалечінь, а також епізод зі спортивним авто, у яке 212-сантиметровий велетень щосили намагався поміститися.

Слава Кравцов на яхті
Слава Кравцов на яхті / скрін з Threads
Слава Кравцов намагався поміститись в спортивний автомобіль
Слава Кравцов намагався поміститись в спортивний автомобіль / скрін з Threads

Проте справжньою сенсацією в соцмережах стали креативні перформанси самих учасниць. Призерка міжнародних змагань зі спортивних бальних танців Дар'я Харитонова прийшла на першу вечірку не сама, а зі своїм партнером. Пара виконала чуттєву румбу просто на очах у здивованого В'ячеслава, а незручна роль Холостяка як "третього зайвого" миттєво перетворилася на вірусний мем.

Танець учасниці Холостяка став мемом
Танець учасниці Холостяка став мемом / скрін з Threads
Холостяк став третім лишнім
Холостяк став третім лишнім / скрін з Threads
Холостяк - сюприз від учасниці
Холостяк - сюприз від учасниці / скрін з Threads

Не менш ефектно відзначилася й Катерина Дойчева, яка завітала на знайомство разом зі своєю домашньою улюбленицею - куркою Ларисою. Катя зворушливо розповіла історію їхнього знайомства, пояснила, чому пташка живе з нею, та навіть запропонувала Славі зробити спільне фото на пам'ять у фотобудці. Тепер користувачі Threads одностайно пророкують перемогу в 15-му сезоні саме курці Ларисі, називаючи її найперспективнішою претенденткою на серце Холостяка.

Победительница "Холостяка 15"
Переможниця "Холостяка 15" / скрін із Threads
На Холостяке появилась курица
На Холостяку з'явилася курка / скрін із Threads
Курка Лариса на Холостяку
Курка Лариса на Холостяку / скрін з Threads

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Григорій Решетник поділився подробицями про те, як склалася доля головного героя 12-го сезону "Холостяка" Алекса Топольського після завершення проекту. Беззмінний ведучий реаліті привідкрив завісу таємниці над місцезнаходженням бізнесмена.

Також Аніта Луценко розсекретила ім'я свого нового коханого. Ним став засновник престижного міжнародного проєкту OCEANMAN Фермін Егідо. Фітнес-тренер опублікувала спільні кадри з бізнесменом, підтвердивши серйозні зміни у своєму особистому житті.

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Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

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