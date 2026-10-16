Загроза для не зникне навіть після завершення війни: Зеленський назвав причину

Президент попросив лідерів ЄС врахувати оборонні спроможності України в бюджеті Євросоюзу на період із 2028 року

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Путін планує надовго залишитися при владі: Зеленський попередив Європу про загрозу після війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru, Офіс президента України

Головне із заяви:

Путін, за словами Зеленського, планує правити ще дуже довго

Росію перетворюють на подобу Північної Кореї

Київ просить закласти свою оборону в бюджет ЄС з 2028 року

Країна-агресорка Росія не демонструє готовності завершувати війну та залишатиметься загрозою для Європи і після укладення миру, адже Путін планує утримувати владу ще довго. Тому ЄС має врахувати оборонні потреби України у своєму бюджеті на період із 2028 року, заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради в Брюсселі глава держави виступив 16 жовтня.

Зеленський наголосив, що Україна сподівається на якнайшвидше завершення війни, але Росію тим часом перебудовують за північнокорейським зразком.

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"Ми віримо, що ця війна завершиться якнайшвидше. Але Путін планує залишатися ще значно довше. Він будує Росію, схожу на Північну Корею, де дітей змалку виховують для війни й готовності померти за свого лідера. Тому Росія не перестане бути небезпечною", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що саме українська армія і технології сьогодні допомагають гарантувати безпеку всієї Європи. Проте, на його думку, ці гарантії поки що не відображені в майбутньому бюджеті ЄС.

"Давайте серйозно підійдемо до цього питання. Давайте визначимо, як саме оборонні спроможності України мають бути враховані в цьому бюджеті", - звернувся президент до європейських лідерів.

Скільки грошей Україна просить у Європи

Президент нагадав, що наступного року війна коштуватиме Україні 155 млрд євро, а від партнерів у ЄС Київ розраховує додатково отримати щонайменше 70 млрд євро - на оборону, зброю та стійкість. Головний аргумент - дрони, виробництво яких, за словами Зеленського, впирається у фінансування.

Окремо він закликав ЄС ухвалити сильний 22-й пакет санкцій і запровадити обмеження проти кожної компанії та особи, причетних до виробництва російських балістичних ракет, сучасних систем зв'язку та дронів, а також до роботи фінансової системи РФ. Президент також розкритикував так звану дизельну угоду, через яку, за його словами, гроші знову почнуть надходити до Росії.

Обіцянки Кремля та реальність / Інфографіка: Главред

Чому Путін перетворює Росію на подобу Північної Кореї?

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль розглядає Україну лише як поле бою, а справжнім противником вважає Захід. Тому, на його думку, навіть невдачу в прямому зіткненні з НАТО Путін може обернути собі на користь.

"Навіть якщо РФ нападе на НАТО і отримає відкоша, це теж піде на користь логіці Путіна, адже дозволить йому закублитися в РФ та перетворити її на такий собі аналог Північної Кореї – Північну Євразію – та зберегти свій режим. Тому ми стоїмо на порозі виходу тотальної війни за межі українського фронту", - наголосив експерт.

Говорячи про цілі Москви щодо Європи, Горбач розмежував тактичне і стратегічне завдання Кремля. За його оцінкою, нинішній тиск - це вже підготовка до нового конфлікту.

"Їхнє тактичне завдання - відрізати Україну від європейської допомоги, тобто демотивувати європейців допомагати Україні. Стратегічне - підпорядкувати російській волі процеси в Європі. І це вже не просто гібридна війна. Це фактично нульова фаза наступного конфлікту", - пояснив Горбач.

Водночас експерт сумнівається, що європейські столиці готові діяти на випередження. "Європейці, наскільки я розумію, не наважаться діяти проактивно. Вони думатимуть, що існує режим стримування і їх ніхто серйозно не зачепить. Але градус напруженості поступово підвищується", - підсумував аналітик.

Переговори про завершення війни - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на саміті ЄС у Брюсселі Зеленський заявив, що Росія прагне не лише захопити Донбас, а й знищити українську державу. За його словами, територіальні поступки Кремлю не гарантують завершення війни, а можуть створити передумови для нової агресії. Президент також відповів на критику Дональда Трампа і розповів про дефіцит ракет для ППО.

Тим часом США намагаються повернути Москву за стіл переговорів через угоду про експорт російського дизельного пального. За даними Reuters, спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі в Маямі визнали українським представникам, що Путін поки не готовий обговорювати припинення війни. У Вашингтоні сподіваються, що угода дозволить відновити тристоронні переговори.

У Кремлі ж відкидають саму ідею перемир'я. Як зазначили в Інституті вивчення війни (ISW), Москва заперечує існування енергетичного перемир'я та відкидає змістовні пропозиції щодо припинення вогню. Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "перемир'я не буде".

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Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - український політолог, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор понад 75 публікацій в українських і закордонних виданнях про зовнішню і внутрішню політику України, зокрема про виборчі стратегії та виборчі технології.

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