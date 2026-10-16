Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Загроза для не зникне навіть після завершення війни: Зеленський назвав причину

Юрій Берендій
16 жовтня 2026, 18:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент попросив лідерів ЄС врахувати оборонні спроможності України в бюджеті Євросоюзу на період із 2028 року
Загроза для не зникне навіть після завершення війни: Зеленський назвав причину
Путін планує надовго залишитися при владі: Зеленський попередив Європу про загрозу після війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru, Офіс президента України

Головне із заяви:

  • Путін, за словами Зеленського, планує правити ще дуже довго
  • Росію перетворюють на подобу Північної Кореї
  • Київ просить закласти свою оборону в бюджет ЄС з 2028 року

Країна-агресорка Росія не демонструє готовності завершувати війну та залишатиметься загрозою для Європи і після укладення миру, адже Путін планує утримувати владу ще довго. Тому ЄС має врахувати оборонні потреби України у своєму бюджеті на період із 2028 року, заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради в Брюсселі глава держави виступив 16 жовтня.

Зеленський наголосив, що Україна сподівається на якнайшвидше завершення війни, але Росію тим часом перебудовують за північнокорейським зразком.

відео дня

"Ми віримо, що ця війна завершиться якнайшвидше. Але Путін планує залишатися ще значно довше. Він будує Росію, схожу на Північну Корею, де дітей змалку виховують для війни й готовності померти за свого лідера. Тому Росія не перестане бути небезпечною", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що саме українська армія і технології сьогодні допомагають гарантувати безпеку всієї Європи. Проте, на його думку, ці гарантії поки що не відображені в майбутньому бюджеті ЄС.

"Давайте серйозно підійдемо до цього питання. Давайте визначимо, як саме оборонні спроможності України мають бути враховані в цьому бюджеті", - звернувся президент до європейських лідерів.

Скільки грошей Україна просить у Європи

Президент нагадав, що наступного року війна коштуватиме Україні 155 млрд євро, а від партнерів у ЄС Київ розраховує додатково отримати щонайменше 70 млрд євро - на оборону, зброю та стійкість. Головний аргумент - дрони, виробництво яких, за словами Зеленського, впирається у фінансування.

Окремо він закликав ЄС ухвалити сильний 22-й пакет санкцій і запровадити обмеження проти кожної компанії та особи, причетних до виробництва російських балістичних ракет, сучасних систем зв'язку та дронів, а також до роботи фінансової системи РФ. Президент також розкритикував так звану дизельну угоду, через яку, за його словами, гроші знову почнуть надходити до Росії.

Обіцянки Кремля та реальність
Обіцянки Кремля та реальність / Інфографіка: Главред

Чому Путін перетворює Росію на подобу Північної Кореї?

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль розглядає Україну лише як поле бою, а справжнім противником вважає Захід. Тому, на його думку, навіть невдачу в прямому зіткненні з НАТО Путін може обернути собі на користь.

"Навіть якщо РФ нападе на НАТО і отримає відкоша, це теж піде на користь логіці Путіна, адже дозволить йому закублитися в РФ та перетворити її на такий собі аналог Північної Кореї – Північну Євразію – та зберегти свій режим. Тому ми стоїмо на порозі виходу тотальної війни за межі українського фронту", - наголосив експерт.

Говорячи про цілі Москви щодо Європи, Горбач розмежував тактичне і стратегічне завдання Кремля. За його оцінкою, нинішній тиск - це вже підготовка до нового конфлікту.

"Їхнє тактичне завдання - відрізати Україну від європейської допомоги, тобто демотивувати європейців допомагати Україні. Стратегічне - підпорядкувати російській волі процеси в Європі. І це вже не просто гібридна війна. Це фактично нульова фаза наступного конфлікту", - пояснив Горбач.

Водночас експерт сумнівається, що європейські столиці готові діяти на випередження. "Європейці, наскільки я розумію, не наважаться діяти проактивно. Вони думатимуть, що існує режим стримування і їх ніхто серйозно не зачепить. Але градус напруженості поступово підвищується", - підсумував аналітик.

Переговори про завершення війни - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на саміті ЄС у Брюсселі Зеленський заявив, що Росія прагне не лише захопити Донбас, а й знищити українську державу. За його словами, територіальні поступки Кремлю не гарантують завершення війни, а можуть створити передумови для нової агресії. Президент також відповів на критику Дональда Трампа і розповів про дефіцит ракет для ППО.

Тим часом США намагаються повернути Москву за стіл переговорів через угоду про експорт російського дизельного пального. За даними Reuters, спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі в Маямі визнали українським представникам, що Путін поки не готовий обговорювати припинення війни. У Вашингтоні сподіваються, що угода дозволить відновити тристоронні переговори.

У Кремлі ж відкидають саму ідею перемир'я. Як зазначили в Інституті вивчення війни (ISW), Москва заперечує існування енергетичного перемир'я та відкидає змістовні пропозиції щодо припинення вогню. Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "перемир'я не буде".

Читайте також:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - український політолог, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор понад 75 публікацій в українських і закордонних виданнях про зовнішню і внутрішню політику України, зокрема про виборчі стратегії та виборчі технології.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін мирне врегулювання новини України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Папа Римський Лев XIV провів розмову з Путіним - про що просив понтифік

Папа Римський Лев XIV провів розмову з Путіним - про що просив понтифік

19:16Світ
Яка справжня ціль Путіна у війні: MAGA-активістка зробила гучну заяву

Яка справжня ціль Путіна у війні: MAGA-активістка зробила гучну заяву

19:06Світ
Загроза для не зникне навіть після завершення війни: Зеленський назвав причину

Загроза для не зникне навіть після завершення війни: Зеленський назвав причину

18:05Політика
Реклама

Популярне

Більше
Як зібрати уламки розбитого скла на підлозі - швидкий лайфхак

Як зібрати уламки розбитого скла на підлозі - швидкий лайфхак

Китайський гороскоп на завтра, 17 жовтня: Півням — відмова, Козлам — хаос

Китайський гороскоп на завтра, 17 жовтня: Півням — відмова, Козлам — хаос

Як перетворити опале листя на безкоштовний "золотий" гумус: поради садівниці

Як перетворити опале листя на безкоштовний "золотий" гумус: поради садівниці

Тест на IQ: потрібно знайти балерину серед фламінго за 12 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти балерину серед фламінго за 12 секунд

Як відлякати клопів від матраца: які рослини ставлять у спальні в Іспанії

Як відлякати клопів від матраца: які рослини ставлять у спальні в Іспанії

Останні новини

19:16

Папа Римський Лев XIV провів розмову з Путіним - про що просив понтифік

19:10

Зізнання Маска про Starshield: Невзлін пояснив, хто керує військовим StarlinkПогляд

19:06

Яка справжня ціль Путіна у війні: MAGA-активістка зробила гучну заяву

18:55

Пожовкла фіранка ще стане в пригоді: як зробити безкоштовний ароматизатор для шафи

18:50

Червиві гриби не обов'язково викидати - коли їх можна їстиВідео

"Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути": Прокіп - про сценарії майбутньої зими«Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути»: Прокіп - про сценарії майбутньої зими
18:05

Загроза для не зникне навіть після завершення війни: Зеленський назвав причину

18:00

РФ зібралася масовано атакувати захід України - монітори назвали терміни й цілі

17:57

Україна може втричі збільшити виробництво дронів: Зеленський назвав, чого бракує

17:35

Українська комедія "Родичі" вже доступна до перегляду ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама
17:16

Росія масовано атакує захід України, є жертви: що відомо про наслідки ударів

17:14

Відома співачка розлучилася з чоловіком-воїном після його лікування у психлікарні

17:09

Тепло до +22 градусів і грози накриють Україну: прогноз погоди на 17–18 жовтня

16:56

Дрони вперше дістались Сургута: уражено завод "Газпрому" за 2400 км від УкраїниВідео

16:43

"Щаслива": Аніта Луценко розкрила особистість обранця-іноземця

16:39

Зірка серіалу "Шерлок" таємно одружився з колегою, яка молодша за нього на 21 рік

16:38

Усе через дизель: Портников пояснив, чого насправді боїться ТрампПогляд

16:30

Потужність суперчипа NVIDIA RTX Spark: в Україні стартують продажі революційного ASUS ProArt P16 новини компанії

16:23

Навіщо лити оцет у бачок унітазу: результат після трьох хвилин здивувавВідео

16:22

США з 2025 року більше не фінансують Україну: у Польщі пояснили, чого вимагає Європа

16:13

Федоров має пояснити, куди зникли обіцяні ним державні проєкти на мільйони, - експерт

Реклама
16:13

Диван стане чистим без дорогих засобів: простий лайфхак від застарілих плям

16:03

Долар дешевшає, євро рвонув угору: новий курс валют на 19 жовтня

15:54

Стилістка розповіла, як обрати модний пуховик: на що треба звернути увагуВідео

15:51

Трьом знакам зодіаку посміхнеться удача: що принесе новий тиждень

15:49

"Не лише Донбас": Зеленський назвав справжню ціль Путіна у війні і відповів Трампу

15:27

Помилки в одязі: 7 популярних кольорів, які візуально додають віку

15:27

Росія запустила рій "Шахедів": починається нова атака

15:03

Стільці будуть як нові: як прибрати плями з оббивки без хімчисткиВідео

14:58

Зеленський вперше провів переговори з прем'єром Угорщини Мадяром - що відомо

14:55

В Україні створили повітряний дрон для евакуації поранених з поля бою - AP

14:32

"Вона не дихає": у мережі з'явився запис останніх хвилин Гайден Панеттьєрі

14:25

РФ не збирається завершувати війну: Зеленський звернувся до лідерів ЄС

13:55

"Україні не вистачає грошей": прем'єр Данії заявила про критичну ситуацію з бюджетом

13:52

Імпічмент Трампа: чи змінить Джей Ді Венс політику США щодо України

13:36

"Страшна втрата": актор-воїн Ращук розповів про особисту трагедію

13:35

Дощі скоро відступлять: синоптик назвала дату потепління в Україні

13:28

Гороскоп на тиждень 19–25 жовтня: Тельцям — успіх, Левам — пристрасть

13:00

Чекати годинами не доведеться: як швидко позбутися льоду в морозилціВідео

13:00

Навіщо господині кладуть розмарин і лимон у банку: неймовірний ефект

12:47

Китайський гороскоп на завтра, 17 жовтня: Півням — відмова, Козлам — хаос

Реклама
12:46

100% бронювання працівників можуть скасувати: що готує Кабмін

12:41

Україна може призупинити удари по Росії на 100 днів: що США пропонують натомість

12:15

Пальне в Україні стрімко дорожчає: що буде з цінами на АЗС до кінця року

12:05

Як відлякати клопів від матраца: які рослини ставлять у спальні в Іспанії

11:55

Нова хвиля атак на ТЦ: РФ завдала ударів по торгових центрах у Сумах та РівномуФото

11:47

Хто став новим "Холостяком": розлучення, дитина та скандали В'ячеслава Кравцова

11:41

Чому 17 жовтня не можна розповідати про життєві плани: яке церковне свято

11:40

Хто дає найкращі поради: 7 місяців народження наймудріших людей

11:05

Універсальний маринад для грибів на 1 л води: ідеальний рецепт на зиму

11:03

На Волині попередили про загрозу витоку аміаку: що відомо

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти