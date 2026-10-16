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Яка справжня ціль Путіна у війні: MAGA-активістка зробила гучну заяву

Юрій Берендій
16 жовтня 2026, 19:06
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Лора Лумер переконана, що після України Путін рушить на Польщу, Латвію та Литву.
Яка справжня ціль Путіна у війні: MAGA-активістка зробила гучну заяву
Мета Путіна - не лише Україна: активістка MAGA Лора Лумер відповіла на скандальні заяви Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Лора Лумер/X

Коротко:

  • Лумер: відставка Зеленського не зупинить Путіна
  • Мета Кремля, за її словами, - Україна, а потім Європа
  • Трамп напередодні закликав провести вибори в Україні

Зміна президента в Україні не зупинить війну, яку розв'язала країна-агресорка Росія, адже мета Путіна - захопити Україну й рушити далі в Європу. Про це написала американська праворадикальна активістка руху MAGA Лора Лумер в X.

Заява пролунала на тлі слів президента США Дональда Трампа, який в інтерв'ю телеканалу Newsmax назвав Володимира Зеленського складним партнером для переговорів і заговорив про вибори в Україні.

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"Думаю, вам потрібні вибори, тому що ніхто не каже мені, що люди в Україні задоволені тим, що ракети влучають у їхні багатоквартирні будинки", - сказав Трамп в ефірі Newsmax.

Лумер переконана, що особа українського президента не має вирішального значення для Кремля.

"Зрештою, навіть не має значення, чи є Зеленський президентом України, чи ні. Мета Путіна - захопити Україну. Потім він захопить Польщу, Латвію, Литву і пройде через усю Європу", - написала активістка.

На її думку, суспільство надто зосереджується на окремих політиках, а не на причинах війни.

"Люди надто зациклюються на особистостях. Ви могли б провести вибори в Україні завтра, і Путін однаково знайшов би привід воювати", - наголосила Лумер.

Хто винен у війні, на думку Лумер

Активістка окремо нагадала, хто розпочав повномасштабну війну.

"Росія вторглася в Україну. Не навпаки. Усунення Зеленського з посади не зупинить російського імперіалізму. Справа не в Зеленському. Справа в Путіні. Завжди справа була в Путіні", - написала вона.

За кілька хвилин Лумер опублікувала ще один допис - про загрозу ядерного Ірану.

"Якщо Іран колись отримає ядерну зброю після того, як президент Трамп залишить посаду, можете не сумніватися - це станеться за допомоги Росії", - заявила вона.

За словами активістки, Росія хоче, щоб Іран мав ядерну зброю, і про це часто говорять навіть російські державні медіа.

"Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї", - підкреслила Лумер.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Чому Трамп вимагає змін у Києві і чого насправді хоче Путін?

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що Лумер вирізняється серед прихильників Трампа, які звинувачують Київ і вимагають виборів.

"Є, щоправда, і винятки із загального тренду на звинувачення України та Зеленського, а також заклики до проведення виборів в Україні. Наприклад, Лора Лумер, яка відвідала Україну й отримала безпрецедентний доступ до представників центральної влади, включно із Зеленським, місцевого самоврядування та українських військових", - зазначив експерт.

Пояснюючи позицію активістки, Чаленко припустив, що на неї вплинуло особисте знайомство з реаліями війни.

"Це показує, що люди, які на власні очі побачили ситуацію в Україні, навіть в умовах цієї абсолютно політтехнологічної кампанії, можливо, банально мають совість. Вони принаймні намагаються визнавати очевидне: точно не Україна затягує цю війну", - наголосив політолог.

Готовність Києва провести вибори за умови двомісячного перемир'я експерт пов'язав саме з тиском Вашингтона.

"Тому що Трамп зажадав зміни президента, і довелося знову актуалізувати наші старі позиції. Трамп по 150 разів починає говорити одне й те саме, а нам по 150 разів доводиться у відповідь озвучувати старі позиції", - пояснив Чаленко.

Водночас, на його думку, Кремль намагається використати суперечки між Вашингтоном і Києвом у власних інтересах.

"Головне завдання Путіна - закріпити окремий напрямок американо-російської співпраці, який не буде прив'язаний до завершення російсько-української війни", - підсумував експерт.

Трамп і вибори в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Трамп в інтерв'ю Newsmax назвав Зеленського незручним партнером для переговорів. За словами американського лідера, він просив Зеленського не завдавати ударів по російських НПЗ. Трамп також заявив, що за адміністрації Джо Байдена Київ отримав "сотні мільярдів доларів".

Раніше президент США розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах і звинуватив Київ у зростанні світових цін на енергоносії. Тоді ж Трамп заявив, що Україні потрібен "новий президент", однак Київ проігнорував цю пропозицію. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Зеленський "користується підтримкою українського народу".

Тим часом Україна відновила удари по російських НПЗ після триденної паузи. Київ дотримувався її на тлі енергетичного перемир'я, оголошеного Трампом. Зеленський раніше підтвердив, що Росія фактично порушила це перемир'я.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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