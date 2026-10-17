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Трамп скасував санкції проти Росії, передбачені "законом Грема"

Анна Ярославська
17 жовтня 2026, 07:45
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Рішення Білого дому може спровокувати новий конфлікт із Конгресом, де вимагають розірвати угоду з Путіним.
Трамп, Путін
Трамп призупинив мита та санкції проти Росії згідно із законом Грема / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головне:

  • Трамп призупинив мита та санкції проти РФ згідно із законом Грема
  • Рішення пов'язане з планом знизити ціни на дизельне паливо в США
  • Сенатори вимагають розірвати угоду Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп відклав запровадження масштабних мит, пов'язаних з експортом російських енергоносіїв, яких вимагав підписаний ним минулого місяця закон. Ці обмеження ускладнювали його спроби знизити ціни на дизельне паливо напередодні проміжних виборів, повідомляє Bloomberg.

Для цього глава Білого дому скористався застереженням, закладеним у сам документ. Закон, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, мав на меті покарати Москву за вторгнення в Україну, а також закріпив на законодавчому рівні та розширив діючі обмеження проти Кремля. Відповідний виконавчий указ оприлюднили пізно ввечері в п’ятницю, 16 жовтня.

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"Цим я відмовляюся від застосування таких санкцій, обмежень і мит, передбачених Законом Грема. Я надав Конгресу підтвердження того, що така відмова наразі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", - йдеться в указі Трампа.

При цьому директива формально запроваджує тарифи, лише призупиняючи їх дію. Тобто за бажанням Трамп може повернутися до них пізніше.

Дизель важливіший за дедлайн

Документ надавав президенту 30 днів на запровадження 100-відсоткових мит на всі товари з п’яти найбільших покупців російської нафти. Крім того, він передбачав санкції проти низки російських структур та 500-відсоткові мита на весь імпорт енергоносіїв з РФ до США. Місячний термін закінчувався 18 жовтня.

Ці положення суперечать плану, який Трамп оголосив минулого тижня: спільно з Володимиром Путіним вивести російські запаси дизельного палива на світові ринки. Таким чином американський лідер намагається знизити ціни на це паливо в США, які тримаються поблизу рекордних позначок за кілька тижнів до виборів 3 листопада.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Конгрес проти угоди з Путіним

Відмова від мит загрожує новою хвилею невдоволення в Конгресі, зокрема серед республіканців, яких обурило рішення щодо російського дизельного палива. Цього тижня двопартійна група сенаторів підписала лист із вимогою до Трампа скасувати домовленість із Путіним і виконати положення закону Грема.

Разом з тим це рішення дозволяє Вашингтону уникнути можливого протистояння з найбільшими покупцями російських енергоносіїв - Китаєм, Індією та Туреччиною.

Грем, республіканець із Південної Кароліни та давній прихильник України, написав законопроект ще до своєї смерті в липні, тому його ухвалення сприймали як данину пам’яті сенатору. Політик неодноразово наголошував, що саме такі санкції змусять Путіна сісти за стіл переговорів і завершити повномасштабну війну проти України.

Дизельна угода Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про цю домовленість президент США Дональд Трамп оголосив 9 жовтня одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизель для американців і всього світу рекордними темпами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну.

"Це грає на руку Росії, сприяє тому, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат та збитків світу", - сказав Зеленський, коментуючи розмову президентів США та Росії.

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, який безпосередньо обізнаний із ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах із Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи наносити удари по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Пізніше Трамп публічно прокоментував закиди Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним необхідна для американської економіки.

Трамп ставить усе на капітуляцію: думка експерта

Експерт Вадим Денисенко вважає, що американський президент пішов ва-банк і робить ставку на будь-яку угоду, а Києву доводиться обирати між прямою конфронтацією та імітацією домовленостей - і обидва шляхи є поганими.

"До 3 листопада. Трамп ставить усе на капітуляцію. На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на припинення передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк. Трампу потрібен бліцкриг в Україні, і він вважає, що російські обстріли балістичною зброєю без розвідданих змусять Україну піти на угоду. Трампу не потрібен мир, йому потрібна якась угода, на яку погодиться Україна, щоб він міг сказати, що чогось домігся", - написав Денисенко у Facebook.

За його словами, перед Україною стоїть надзвичайно складна дилема: що робити далі.

"У підсумку ми маємо ситуацію, коли Трамп хоче імітацію угоди, Путін вважає, що в нього розв’язані руки, європейці готові підіграти Трампу в якомусь форматі (формат поки що незрозумілий), ми ескалуємо ситуацію на словах, схоже, не маючи стратегії", - додав експерт.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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