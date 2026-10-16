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Зірка серіалу "Шерлок" таємно одружився з колегою, яка молодша за нього на 21 рік

Віталій Кірсанов
16 жовтня 2026, 16:39
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Про зміни в особистому житті пари стало відомо завдяки одній помітній деталі під час їхнього спільного виходу на Лондонський кінофестиваль.
Зірка серіалу
Зірка серіалу "Шерлок" таємно одружився зі своєю колегою / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Мартін Фрімен удруге одружився у 55 років
  • Обраниця Фрімена працює актрисою, сценаристкою та продюсеркою
  • Артисти перебувають у стосунках близько шести років

Британський актор Мартін Фрімен, який прославився завдяки ролі доктора Джона Ватсона в серіалі "Шерлок", вдруге одружився у 55 років. Його обраницею стала французька актриса Рейчел Бенаїсса, яка молодша за актора на 21 рік. Про зміни в особистому житті пари стало відомо завдяки одній помітній деталі під час їхнього спільного виходу на Лондонський кінофестиваль.

Як повідомляє The Sun, актори перебувають у стосунках близько шести років, проте новиною про весілля публічно не ділилися. Припускається, що вони узаконили свої стосунки ще на початку 2026 року і вирішили зберегти цю подію в таємниці.

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Підозри щодо шлюбу виникли після того, як на безіменних пальцях обох артистів помітили обручки. На світському заході Фрімен і Бенаїсса з’явилися в стриманих вбраннях, але саме прикраси привернули увагу до змін у їхніх стосунках.

Чим відома Рейчел Бенаїсса

Обраниця Фрімена працює актрисою, сценаристкою та продюсеркою. Вона брала участь у проєктах "Звичайні люди", "Цим шляхом вгору", а також знялася в романтичній комедії Netflix "Ірландське бажання".

Роман між акторами розпочався у 2020 році. За цей час їм вдавалося зберігати особисте життя подалі від пильної уваги публіки, тому передбачуване весілля стало несподіванкою для шанувальників.

Перший шлюб Мартіна Фрімена

До стосунків із Бенаїссою актор понад 16 років був у стосунках із британською актрисою Амандою Аббінгтон. Глядачі знають їх не тільки за спільним життям, а й за серіалом "Шерлок", у якому вони зіграли подружжя Джона та Мері Ватсон. Головну роль у проєкті виконав Бенедикт Камбербетч.

Фрімен і Аббінгтон розійшлися у 2016 році. Серед причин розриву актриса називала тривалі періоди розлуки, пов’язані з роботою над різними проєктами.

У колишніх партнерів двоє дітей: 20-річний син Джо та 18-річна донька Грейс. Незважаючи на завершення романтичних стосунків, їм вдалося зберегти дружні стосунки.

Тепер, якщо інформація про таємне весілля підтвердиться, Фрімен розпочинає новий етап життя разом із Рейчел Бенаїссою.

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Про особу: Мартін Фрімен

Мартін Фрімен - британський актор кіно, телебачення та театру, лауреат премій "Еммі" та BAFTA, а також номінант на "Золотий глобус". Найбільшу світову популярність йому принесли ролі звичайних, але харизматичних і глибоких персонажів, які потрапили в незвичайні обставини.

Зіграв роль доктора Джона Ватсона в детективному серіалі "Шерлок" від BBC (2010–2017), де він знявся у дуеті з Бенедиктом Камбербетчем.

Тривалий час (понад 16 років) Мартін перебував у стосунках з актрисою Амандою Аббінгтон, яка зіграла його екранну дружину Мері Ватсон у "Шерлоку". У них двоє спільних дітей - син Джо та донька Грейс. Пара розійшлася у 2016 році.

У 2026 році стало відомо, що 55-річний актор вперше офіційно одружився. Його дружиною стала французька акторка та сценаристка Рейчел Бенаїсса, з якою вони зустрічаються з 2020 року.

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