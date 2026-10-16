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РФ зібралася масовано атакувати захід України - монітори назвали терміни й цілі

Руслана Заклінська
16 жовтня 2026, 18:00
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Через несприятливі погодні умови виявлення та перехоплення безпілотників може ускладнитися, повідомляють моніторингові канали.
РФ зібралася масовано атакувати захід України - монітори назвали терміни й цілі
РФ готує масовану атаку на захід України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН, Главред

Коротко:

  • Західні області України можуть масовано атакувати БПЛА
  • Під загрозою - Волинська, Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області
  • Атака може тривати до ночі або ранку

Росія збирається атакувати західні області України ударними та реактивними безпілотниками. Під загрозою атаки - Волинська, Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області. Про це повідомили моніторингові канали.

За даними моніторів, несприятливі погодні умови та щільна хмарність можуть ускладнювати виявлення й перехоплення ударних БпЛА. Через це можливі прориви дронів у напрямку західних регіонів 16 й 17 жовтня.

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Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Масована атака може тривати до ночі або ранку. Ударів можуть зазнати об’єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання та логістики.

Моніторингові канали радять жителям західних регіонів за можливості заздалегідь зарядити телефони та інші гаджети, а також зробити запас питної води на випадок перебоїв з електро- та водопостачанням.

У разі оголошення повітряної тривоги необхідно перейти до найближчого укриття та залишатися там до офіційного відбою.

Чи є ознаки підготовки ракетного удару

Росія може готуватися до нового масованого повітряного удару по Україні. На аеродромі "Енгельс" помітили стратегічний бомбардувальник Ту-160М, споряджений крилатими ракетами Х-101. Водночас частину бомбардувальників Ту-95МС передислокували на Далекий Схід, повідомили аналітики Defense Express.

За даними видання, супутникові знімки російських військових аеродромів від 12 жовтня, оприлюднені моніторинговим ресурсом AviVector, зафіксували підготовку Ту-160М до застосування ракет Х-101. Експерти припускають, що російські військові можуть готувати бомбардувальники почергово, що впливатиме на інтервали між повітряними атаками.

Окремо Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" попередив про підвищену загрозу ударів по конференціях військової та навколовоєнної тематики в Києві й інших містах у жовтні. Автор повідомлення закликав організаторів ухвалювати рішення з урахуванням безпеки людей.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ДСНС повідомила про влучання російського безпілотника у торговий центр у Сумах та пошкодження дахів і фасадів будівель. За попередніми даними, троє людей отримали поранення.

Моніторингові канали повідомили про масові запуски російських безпілотників з різних напрямків, спрямовані на західні та південні області України. Монітори зафіксували приблизно 50 БпЛА та пуски невеликими групами.

Голова Волинської ОВА Роман Романюк поінформував про удари по інфраструктурних об'єктах на території області. У Камінь-Каширському районі внаслідок удару по приватному підприємству виникла пожежа.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор - Сергій Згурець.

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