Дрони вперше дістались Сургута: уражено завод "Газпрому" за 2400 км від України

Губернатор Ханти-Мансійського округу визнав займання на промисловому об'єкті, але не назвав підприємство.

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Сили оборони завдали удару по Сургутському ЗСК / Колаж: Главред, фото: скріншоти/Exilenova+

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Дрони ймовірно атакували Сургутський ЗСК за 2400 км від України

Губернатор Югри підтвердив пожежу на промисловому об'єкті

Завод Газпрому випускає моторне й авіаційне паливо

Сили оборони України атакували Сургутський завод зі стабілізації конденсату "Газпрому" в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ. Об'єкт розташований приблизно за 2400 км від українського кордону. Удар стався у п'ятницю, 16 жовтня, повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Губернатор Ханти-Мансійського АО Руслан Кухарук визнав пожежу на "промисловому об'єкті в Сургутському районі", однак підприємство не назвав. За даними моніторингових каналів, на Сургутському заводі є кілька влучань, а на відео видно займання в кількох місцях. Російські посадовці за звичною схемою заявили про падіння уламків.

Офіційних даних про наслідки для виробництва регіональна влада поки не оприлюднила.

"На місці працюють екстрені служби. Наразі фахівці оцінюють масштаб та характер завданих збитків", - заявив Кухарук.

Дивіться кадри пожежі на Сургутському ЗСК:

Найбільший у Росії завод переробки конденсату

Сургутський ЗСК імені В. С. Черномирдіна входить до групи "Газпрому". Підприємство переробляє газовий конденсат і випускає моторне та авіаційне паливо. Його проєктна потужність становить 12 млн тонн сировини на рік. Це найбільший у Росії завод з переробки нафтогазоконденсатної суміші.

Моніторингові ресурси називають підприємство ключовим промисловим об'єктом Західного Сибіру.

Наскільки болючі для РФ удари України

Главред писав, що за словами екскерівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, Москва сприймає нову тактику ударів України як потенційно болючу. Кремль намагається перевести дискусію з питання російських атак на тему української відповіді. Андрій Коваленко вважає, що особливо показовою є реакція Москви на можливі удари по її території та авіаційній інфраструктурі.

Доволі дивно чути від керівника терористичної організації, що маскується під державу Росія, Путіна звинувачення в тероризмі через анонс закриття неба над РФ.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - новини за темою

Нагадаємо, масована атака безпілотників у ніч на 16 жовтня змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст.

До цього ударні дрони Сил оборони в ніч на 14 жовтня кілька годин атакували промислову зону Балаково в Саратовській області РФ. Серед ймовірних цілей називають енергооб'єкт, мегадата-центр "Сбербанку" та металургійний завод

Раніше Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії горів після нічної атаки безпілотників у ніч на 9 жовтня. Підприємство є ланкою виробничого ланцюга російського ВПК і випускає компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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