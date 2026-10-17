Капітуляція замість перемир'я: в РФ брешуть про успіхи на фронті, ISW пояснив чому

У Кремлі шукають нові важелі тиску на Україну та її союзників з однією метою.

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У Росії сподіваються, що брехня допоможе примусити Україну капітулювати / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скріншот з відео

Що повідомили аналітики:

Путін і Герасимов значно перебільшили успіхи армії РФ на фронті

У Росії не хочуть реальних переговорів про закінчення війни чи перемир'я

В Кремлі сподіваються дотиснути Україну до капітуляції на російських умовах

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив про захоплення близько 6500 кв. км і 310 населених пунктів з початку 2026 року, хоча з 1 вересня армія країни-агресора Росії не просувалася, а відступала.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), загальний баланс окупантів становить мінус 122 кв. км. Тому заяви Кремля та російського Генштабу кардинально розходяться з реальною ситуацією на полі бою.

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Високопосадовці РФ перебільшують успіхи армії РФ

Глава Кремля стверджував, що війська РФ рухаються вперед уздовж усієї лінії фронту. Начальник Генштабу Валерій Герасимов, своєю чергою, доповів про понад 1800 кв. км і 92 населені пункти, нібито взяті з 1 вересня.

За оцінками ISW, з початку року окупанти захопили близько 100 кв. км і 69 населених пунктів. Упродовж жовтня російські війська щодня втрачали в середньому по 7 кв. км, що прямо суперечить словам Путіна.

"І Путін, і Герасимов оперують показниками, які перебільшують успіхи російських військ на фронті", - наголошують аналітики.

Путін перебільшує "перемоги" задля відмови від переговорів

Під час того ж візиту Путін відкинув можливість будь-яких поступок з боку Росії в межах можливих мирних переговорів.Завданням армії він назвав створення так званої "зони безпеки" на півночі України та забезпечення "абсолютної безпеки" вздовж кордону, прямо заявивши, що не збирається виносити цю зону на обговорення з Києвом.

Валерій Герасимов / Інфографіка: Главред

Водночас Кремль і далі вимагає від України віддати території, зокрема ті, які російські війська навіть не контролюють. В ISW зберігають оцінку, що Москва не готова до дипломатичних компромісів і прагне досягти початкових цілей війни силою.

Аналітики розглядають роздуті дані як елемент когнітивної війни. Починаючи з січня 2026 року Путін, Герасимов та інші воєначальники щонайменше раз на місяць публічно називали значно завищені показники.

Насправді ж Росії заважають досягти оперативних і стратегічних цілей українські контрнаступи, зокрема операція "Вівальді" на північ від Лимана та наступ на Олександрівському напрямку, а також падіння темпів вербування до армії РФ.

"Ймовірно, російське військове керівництво навмисно створює викривлену картину "масштабних перемог" на фронті, намагаючись тиснути на Україну та її західних партнерів. Мета цього тиску - домогтися капітуляції на умовах Росії, які, серед іншого, передбачають повне захоплення українського "поясу фортець" - системи потужних укріплень, яку російські війська не змогли (і, ймовірно, не зможуть) здобути військовим шляхом", - йдеться в аналізі ISW.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Куп’янському та Великобурлукському напрямках російська армія збільшує чисельність сил і, ймовірно, готується до нових спроб повернути раніше втрачені позиції.

Раніше повідомлялося, що українські сили зупинили просування російських військ на півночі Донеччини в районі річки Жеребець, де тривала операція "Вівальді". Окупанти намагалися прорватися на Лиманському напрямку, проте утримати здобуті рубежі не змогли.

Напередодні стало відомо, що українські військові завершили четвертий етап операції "Вівальді", під час якого повернули під контроль ще 101 кв. км території та звільнили три населені пункти.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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