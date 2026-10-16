РФ готує нову хвилю атак БПЛА і балістикою: які області України в зоні ризику

Найближчими днями під загрозою російських ударів можуть опинитися одразу кілька регіонів України.

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РФ готує нову хвилю атак по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, УНІАН

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Існує загроза балістичних ударів по енергетиці Києва та Київщини

Можлива нова хвиля атак дронів на захід України

Під загрозою енергетика, залізниця, аеродроми, паливні об’єкти та підприємства

У найближчі дні зберігається загроза нових російських атак по Україні. Росіяни готують балістичний удар по об’єктах у Київській області, а також про нову хвилю атаки дронів по західних регіонах. Про це попередили моніторинові канали.

Підвищена загроза застосування балістичного озброєння для ударів по енергетичних об’єктах столиці та Київщини зберігатиметься протягом найближчих двох-трьох діб.

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Також повідомляється про можливу нову хвилю атак безпілотників по західних областях України. Особливу увагу моніторингові канали закликають приділити Волинській та Рівненській областям.

Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

За інформацією моніторингових каналів, під час атак під загрозою можуть опинитися об’єкти енергетичної, залізничної, аеродромної та паливної інфраструктури, прикордонні пункти пропуску, навчальні заклади, елеватори, підприємства й складські приміщення.

Попередження для Рівненщини і Львівщини

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль також попередив про загрозу нових російських ударів по регіону.

"Очікуємо на нову хвилю ворожих атак на Рівненщину", - повідомив він.

Очільник ОВА закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, подбати про власну безпеку та безпеку близьких. Також він рекомендував заздалегідь зарядити телефони й інші гаджети та підготувати запасні джерела живлення.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на заході України зафіксували ворожі безпілотники, які можуть рухатися в напрямку регіону. Він закликав мешканців бути уважними ввечері, стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Чи є ознаки підготовки ракетного удару

Росія готує новий масований повітряний удар по Україні. На аеродромі "Енгельс" помітили стратегічний бомбардувальник Ту-160М із крилатими ракетами Х-101. Частину Ту-95МС водночас передислокували на Далекий Схід, повідомили аналітики Defense Express.

Супутникові знімки російських військових аеродромів від 12 жовтня оприлюднив моніторинговий ресурс AviVector. На них зафіксували Ту-160М, підготовлений до застосування ракет Х-101.

За оцінками експертів, російські військові можуть готувати бомбардувальники почергово. Це може впливати на інтервали між повітряними атаками.

Окремо Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" попередив про підвищену загрозу ударів по конференціях військової та навколовоєнної тематики в Києві й інших містах у жовтні. Організаторів закликали враховувати безпеку людей під час ухвалення рішень щодо проведення заходів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, моніторингові канали зафіксували запуск рою "Шахедів" з різних напрямків. За повідомленням моніторів, над територією країни перебувало приблизно 50 БпЛА.

Також зафіксовано підготовку масованої атаки на західні регіони України. Під загрозою опинилися Волинська, Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області.

Укренерго інформувало про наслідки атак для енергетичної інфраструктури країни. Голова правління Укренерго Віталій Зайченко констатував погіршення прогнозу на зиму через влучання по ТЕС і підстанціях.

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Про персону: Олександр Коваль Олександр Коваль - український державний діяч, голова Рівненської обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року, пише Вікіпедія. З 5 березня 2021 по 27 грудня 2023 року був головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.

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