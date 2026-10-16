РФ оголосила про нову хвилю атак на Україну: які цілі ворог назвав пріоритетними

Головною мішенню Москва називає виробництва ракет і безпілотників, а Путін доручив продовжувати масовані удари по логістиці.

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Герасимов доповів Путіну про удари по енергетиці та мостах України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

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Генштаб РФ заявив про початок ударів по енергетиці та мостах

Під прицілом також залізниця, дата-центри й металургія

Путін наказав продовжити масовані удари по логістиці

Російська армія почала бити по українських енергооб'єктах і мостах стратегічного значення. Про це начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Володимиру Путіну на нараді з військовим керівництвом 16 жовтня, передають російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Герасимова, атаки на енергетичну інфраструктуру вже тривають, а українські мости уражають відповідно до плану військового командування. Нарада відбулася на допоміжному пункті управління об'єднаного угруповання військ.

Енергосистема і переправи не єдині об'єкти в російському списку. Начальник Генштабу окремо згадав транспортну та цифрову інфраструктуру.

"Також завдаються удари по об'єктах залізничного транспорту та дата-центрах, задіяних в інтересах забезпечення потреб Збройних сил України", - сказав Герасимов.

Він також стверджує, що росіяни уразили дев'ять українських металургійних підприємств і робота на них зупинилася. У Міноборони РФ традиційно запевняють, що б'ють лише по військових та енергетичних об'єктах і пов'язаній з ними інфраструктурі.

Фактично доповідь підтверджує намір Москви й надалі атакувати критичну інфраструктуру України. Енергооб'єкти забезпечують електропостачання та роботу промисловості, а стратегічні мости потрібні для транспортного сполучення і логістики.

Яка головна мішень ударів РФ

Окремо генерал пояснив, на чому російське командування зосереджуватиме основні сили під час наступних атак.

"Найбільш пріоритетні цілі для масованих ударів по Україні – це місця виробництва ракет і безпілотників", - заявив Герасимов.

Водночас сам кремлівський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що інтенсивність атак не знизиться.

"Завдавання масованих і групових ударів по об'єктах противника має бути продовжене", - наголосив він.

Путін також доручив військовим і надалі виконувати завдання так званої "СВО" та масовано атакувати логістичні центри.

Чи може РФ влаштовувати щоденні масовані атаки

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

За спостереженнями військового, масштабні комбіновані атаки відбуваються приблизно один-два рази на тиждень. Це може свідчити про необхідність накопичувати засоби ураження між великими обстрілами.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

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Про персону: Валерій Герасимов Валерій Герасимов - російський воєначальник. Начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року. Герасимова називають головним організатором війни на сході України. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку; активний учасник тимчасової окупації Криму РФ 2014 року. Перебуває під санкціями у ЄС, Канади та України, пише Вікіпедія.

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