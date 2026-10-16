Тепло до +22 градусів і грози накриють Україну: прогноз погоди на 17–18 жовтня

Вихідні в Україні принесуть температурні контрасти, дощі та тумани

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Погода в Україні на вихідних / Фото: magnific.com

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Якою буде погода в Україні 17 жовтня

У яких регіонах прогнозують дощі, тумани та грози

Де на вихідних повітря прогріється до +22 градусів

В Україні на вихідних, 17-18 жовтня, очікується нестійка погода з дощами, туманами та температурними контрастами між регіонами. У деяких областях можливі грози, а повітря прогріється до +22 градусів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, найближчими днями на погоду в Україні впливатимуть теплі та вологі повітряні маси з південного сходу й Чорноморського регіону. У більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозами. Через високу вологість у низці регіонів утворюватимуться тумани.

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Погода в Україні 17 жовтня

У західних областях буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують. Подекуди можливий туман. Температура становитиме +3…+8 градусів уночі та +8…+13 градусів удень.

На півночі країни очікується хмарна погода без опадів. Уночі температура становитиме +7…+12 градусів, удень - +12…+17 градусів.

У центральних областях уночі істотних опадів не передбачається, місцями можливий туман. Удень пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Повітря прогріється до +12…+17 градусів.

На півдні вночі буде переважно сухо, а вранці та вдень пройдуть дощі. Місцями очікується туман. Температура вночі становитиме +6…+11 градусів, удень - +10…+15 градусів.

Найтепліше буде на сході України. Істотних опадів не прогнозують, хоча вдень на Харківщині місцями можливий невеликий дощ. Уночі температура становитиме +8…+13 градусів, а вдень підніметься до +17…+22 градусів.

Погода в Україні 18 жовтня

У західних областях місцями пройдуть дощі, а на Буковині та Прикарпатті вдень можливі значні опади. Подекуди утворюватиметься туман. Температура повітря становитиме +6…+11 градусів уночі та +9…+15 градусів удень.

На півночі дощі очікуються в Київській і Чернігівській областях. На Сумщині переважатиме суха погода. Уночі буде +7…+12 градусів, удень - +12…+17 градусів.

У центральних регіонах протягом доби буде хмарно та дощитиме. Вдень місцями можлива гроза, також прогнозують тумани. Температура вночі становитиме +7…+12 градусів, а вдень повітря прогріється до +15…+21 градуса.

На півдні України та в Криму очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, а в Криму та Приазов’ї можливі грози. Температура вночі становитиме +8…+13 градусів, удень - +13…+18 градусів.

У східних областях уночі істотних опадів не очікується, проте вдень місцями пройде дощ. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, удень - +16…+21 градус.

Погода в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко заявила, що 14 жовтня найнижчі температури очікуються у західних областях України. Вона також зазначала, що максимальна температура +11+15 прогнозується у більшості областей.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що погодні умови 16 жовтня будуть під впливом циклонічності з центром над Азовським морем. За прогнозом циклонічність над Азовським морем спричинить дощі у більшості областей, найбільш відчутно на Лівобережжі.

Також Діденко повідомила, що на вихідних 17–18 жовтня прогнозували хмарну погоду з періодичними дощами та туманами. За її словами найнижча температура у західних областях вдень сягатиме лише +7…+11 градусів.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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