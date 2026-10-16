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Україна може втричі збільшити виробництво дронів: Зеленський назвав, чого бракує

Дар'я Пшеничник
16 жовтня 2026, 17:57
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Президент наголосив, що безпілотники вже стримують російські штурми, але нарощувати їх випуск Києву нема за що.
Україна може втричі збільшити виробництво дронів: Зеленський назвав, чого бракує
Україні додатково потрібно 70 млрд євро на оборону у 2027 році / Колаж: Главред, фото: скріншот, 22 окрема механізована бригада

Головне з новини:

відео дня
  • Війна наступного року коштуватиме 155 млрд євро
  • Україна просить у ЄС щонайменше 70 млрд євро додатково
  • Виробництво дронів можна подвоїти або потроїти

Україна здатна подвоїти або й потроїти випуск дронів, проте для цього Києву потрібно щонайменше 70 млрд євро додаткового фінансування від Євросоюзу. З таким запитом президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Європейської ради у Брюсселі.

Текст звернення глава держави оприлюднив у своєму Telegram-каналі. У ньому він окреслив загальну ціну оборони на наступний рік і частку, яку Київ розраховує покрити коштом європейських партнерів.

"Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас – на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку", - наголосив Зеленський.

Безпілотники як головний аргумент

За словами президента, ці гроші дозволять Україні й надалі стримувати агресора. Аби переконати європейських лідерів, він навів результати, яких Сили оборони вже досягають завдяки безпілотникам.

"Ми зупиняємо більшість російських штурмів на фронті завдяки дронам. Ми перерізаємо російські шляхи постачання за допомогою цих технологій. І наші дрони допомагають послаблювати російську економіку", - зазначив президент.

Водночас, як стверджує Зеленський, потенціал галузі використовується не повністю. Залежно від типу апаратів обсяги випуску можна було б збільшити вдвічі чи втричі, однак на це бракує фінансування.

"Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні", - заявив Зеленський.

Чи передасть ЄС Україні заморожені активи РФ

Європейський Союз суттєво наблизився до ухвалення рішення про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, створюючи механізм захисту від судових претензій Москви. Про це в інтерв’ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Обнадіює те, що європейці найближчим часом ухвалять рішення про те, що їхні дії не підлягатимуть судовим позовам з боку російських судів. Умовно кажучи, якщо Басманний суд Москви або будь-який інший суд винесе рішення щодо бельгійського уряду, німецької фірми чи когось іще, то європейські уряди матимуть "захисну грамоту" у вигляді того, що юрисдикція російських судів на європейців не поширюється", - зазначив він.

Допомога Україні від ЄС - новини за темою

Главред писав, що Європейський Союз уже цього тижня виділить Україні додаткові кошти на закупівлю безпілотників і ракет. За словами президенти Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, це має посилити оборону України та захистити її повітряний простір.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про новий пакет підтримки від Німеччини на понад 1,3 млрд євро. Про це глава держави повідомив після зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом.

За словами Зеленського, пакет передбачає постачання зброї для потреб України, а також допомогу енергетичному сектору напередодні зими.

Нагадаємо, Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16. Літаки Київ має отримати за прискореною процедурою, а разом із ними - додаткові можливості для посилення протиповітряного захисту.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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