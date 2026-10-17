Росіяни моляться з відчаю: БПЛА закрили небо над Москвою, в аеропортах колапс

Закриття неба над Москвою - це ланцюжок подій, де одне тягне за собою інше.

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Наслідки закриття неба над Москвою виходять далеко поза межі столиці / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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В РФ затримують і скасовують сотні рейсів через загрозу БпЛА

Через закрите небо в аеропортах Москви колапс

Росіяни годинами не можуть вилетіти у необхідному напрямку

17 жовтня в аеропортах Москви відмінили чи затримали більше 370 рейсів через атаки безпілотників. В аеропорту "Внуково" затримали 62 рейси, ще 39 відмінили. В "Домодєдово" - 23 затримали та 8 відмінили. У "Шерємєтьєво" - 104 рейси перенесли, а 135 відмінили.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. Росіяни через колапс в аеропортах скаржаться на закрите небо над Москвою. Дехто вже навіть намагається молитися перед табло рейсів за відновлення авіасполучення.

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Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео наслідків закриття неба над Москвою можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Монітори зауважили, що через закриття неба над столицею країни-агресора Росії страждають не лише місцеві аеропорти.

"Скасування та затримки рейсів бʼють по авіакомпаніях, пасажирах і аеропортах інших країн - Туреччини, Єгипту та інших напрямків, звідки літають до Росії. Плюс додаткове навантаження на російську ППО, економічні втрати та постійні проблеми з авіасполученням. Виходить такий собі ефект доміно, наслідки якого виходять далеко за межі Москви", - пояснили вони.

БПЛА "Лютий" / Інфографіка: Главред

Чи може небезпека для авіації РФ змусити Путіна до переговорів

Главред писав, що за даними The Independent, системне погіршення ситуації в російському небі може впливати не лише на транспорт, а й на рішення російського керівництва щодо продовження війни.

Заступниця керівника відділу зовнішньої політики Центру "Нові євразійські стратегії" Катя Глод вважає, що потенційний ефект виходить за межі репутаційного тиску. Якщо польоти до Москви стануть складнішими або дорожчими, це може вплинути на економічні інтереси людей, наближених до російської влади.

Атаки дронів на Москву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що масована нічна атака безпілотників 16 жовтня змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.

Раніше, з вечора 9 жовтня до ранку 10 жовтня, українські дрони атакували Москву. Через загрозу БПЛА в аеропортах столиці країни-агресорки Росії затримали майже 300 рейсів.

Напередодні, 9 жовтня стало відомо, що у південних районах столиці РФ повідомляли про роботу ППО. Мешканці Капотні, Кузьминок, Любліно, Мар'їно, Царицино, Чертанове, Оріхово-Борисове, Текстильників, Нагатинського затоки заявили про вибухи.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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