У росіян серйозні проблеми: в ЗСУ оцінили просування на лівому березі Дніпра

Гуменюк зазначила, що лінія фронту на лівому березі Дніпра залишається досить нестабільною, ЗСУ продовжують вирівнювати позиції на цьому напрямку.

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ЗСУ ведуть роботу із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Сили оборони України продовжують працювати над розширенням плацдарму на лівому березі Херсонщини. Про це в ефірі 24 каналу повідомила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Так звані російські "воєнкори" зазначають, що українським військовим вдалося просунутися західніше Кринок на 500 метрів, що призвело до розширення плацдарму. Гуменюк зауважила, що треба бути обережними з такими заявами, оскільки лінія фронту дуже нестабільна і може змінюватись на кілька десятків метрів вперед або назад впродовж одного дня.

"Ми не вимірюємо метрами. Ми вимірюємо панівним положенням. Ми вимірюємо позицію, з якою буде вигідно проводити подальшу бойову роботу", – підкреслила Наталія Гуменюк. відео дня

Вона наголосила, що робота над розширенням плацдарму триває протягом кількох місяців і відбувається в залежності від ситуації на передовій. Російські сили продовжують атакувати, але зіткнулися з проблемами у комплектації своїх груп. Кожна помилка ворога може використовуватися на користь наших військових.

Бої на Херсонщині / Карта: understandingwar

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Бої в районі Кринок - плацдарм на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше по відомляв Главред, за даними Інституту вивчення війни, головним призначенням створеної в РФ "Дніпровської річкової флотилії" буде оборона від українських вилахок через Дніпро та запобігання розширенню плацдарму ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

Водночас, керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що оборонні споруди на правому березі Дніпра в Херсонській області створені так, що російська армія не може навіть наблизитися до них.

Вона зауважила, що ситуація на лівому березі Дніпра залишається напруженою, оскільки російські війська продовжують наступ на позиції українських захисників в районі населеного пункту Кринки.

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