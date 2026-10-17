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РФ завдала удару по Херсону: загинув водій швидкої, постраждала сім’я з немовлям

Анна Ярославська
17 жовтня 2026, 08:38оновлено 17 жовтня, 09:15
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Повторний удар також зазнала жінка-парамедик, а кількість постраждалих за ранок зросла до 12.
Атака дронів, рятувальник
Херсон під авіаударами РФ: загинув водій швидкої, поранено 12 осіб / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росіяни завдали авіаударів по Херсону в суботу вранці
  • Загинув 64-річний водій швидкої допомоги
  • Кількість постраждалих зросла до 12, серед них є діти

Російська армія вранці в суботу, 17 жовтня, завдала авіаударів по Херсону. Загинув 64-річний водій швидкої допомоги, серед постраждалих є діти, повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

За уточненими даними, кількість постраждалих від ранкових ударів сягнула 12 осіб. Подробиці щодо наслідків атаки оприлюднив начальник ГВА Ярослав Шанько.

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"Протягом доби ворог двічі піднімав тактичну авіацію на пускові рубежі та завдав удару керованими авіабомбами по Корабельному району міста", - повідомив він.

Повторний удар і поранені діти

Перші повідомлення надійшли з Корабельного району. Там у результаті повторного авіаудару постраждала жінка-парамедик. Невдовзі кількість поранених зросла до чотирьох, а пізніше в адміністрації повідомили ще про одну постраждалу, 73-річну жінку.

Шанько також повідомив, що від ранкового удару постраждала сім’я, у якій є місячне немовля. Травми отримала й 11-річна дівчинка.

Пізніше голова адміністрації повідомив про смерть одного з поранених.

"Черговою жертвою російських терористів став 64-річний чоловік - водій швидкої допомоги. Він отримав травми, несумісні з життям", - написав Шанько.

Доба під обстрілом

У добовому звіті, опублікованому після 7-ї ранку, Шанько зазначив, що місто протягом минулої доби обстрілювали з авіації та артилерії, а також атакували дронами. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, адміністративну будівлю, а також цивільний і вантажний транспорт.

Окремо Шанько навів загальні дані про втрати серед мешканців громади за цей період.

"У результаті ворожих атак у Херсонській громаді 1 людина загинула, ще 13 – отримали поранення, з них двоє – діти", - підкреслив він.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, 16 жовтня російський безпілотник влучив у торговий центр у Сумах. За попередніми даними, троє людей отримали поранення. Удар пошкодив дах і фасад будівлі, проте пожежі не виникло.

Суми стали не єдиним містом, де під ворожий удар потрапила торгова інфраструктура. Ще однією ціллю атаки стало Рівне. Там постраждали одразу два об’єкти. Це ТРЦ "Екватор", один із найбільших у місті, та будівельний супермаркет "Демакс".

У ніч на 16 жовтня країна-агресор Росія атакувала Черкаську область. В Умані внаслідок удару спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку, також горіли торгові склади.

Близько 20 ворожих ударних безпілотників атакували Волинь у ніч на 16 жовтня. Станом на 08:00 без електропостачання залишалися 370 тисяч абонентів. Енергетики працюють над тим, щоб повернути світло споживачам.

У Маневичах удар припав на приватне підприємство. Двоє людей отримали травми, а інформації про долю ще п’ятьох поки що немає.

У Луцьку також постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Люди там не постраждали.

Пізніше Маневичський селищний голова Олександр Гаврилюк повідомив, що в селищі Маневичі на одному з підприємств виникла загроза аварійної ситуації, яка може супроводжуватися викидом аміаку. Місцевих мешканців закликали зберігати пильність і бути готовими діяти згідно з правилами хімічної безпеки.

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Про персону: Ярослав Шанько

Ярослав Шанько - український державний службовець, керівник та колишній співробітник правоохоронних органів, голова Херсонської міської військової адміністрації.

Народився 12 червня 1990 року в місті Херсон, повідомляє Вікіпедія.

У 2011 році закінчив Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС).

Почав працювати в міліції з 2012 року. З 2015 року обіймав посаду старшого інспектора відділу ювенальної превенції. У 2019 році очолив відділ ювенальної превенції ГУНП у Херсонській області. З 2020 року був заступником начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Херсонській області, а з 2021 по 2023 рік працював заступником начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції України.

23 травня 2023 року його затвердили на посаді заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

3 червня 2025 року указом Президента України призначений начальником Херсонської міської військової адміністрації.

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