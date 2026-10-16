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"Щаслива": Аніта Луценко розкрила особистість обранця-іноземця

Христина Трохимчук
16 жовтня 2026, 16:43оновлено 16 жовтня, 17:20
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У мережі з'явилися фото щасливої пари.
З ким зустрічається Аніта Луценко
З ким зустрічається Аніта Луценко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аніта Луценко

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає новий коханий Аніти Луценко
  • Що відомо про обранця фітнес-тренерки

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко офіційно підтвердила чутки про зміни в особистому житті та показала свого нового обранця, яким виявився впливовий іноземний бізнесмен. Фотографію з ним знаменитість опублікувала в Instagram.

Аніта вирішила більше не тримати інтригу після недавніх натяків у соцмережах і опублікувала серію ніжних спільних знімків зі своїм обранцем - впливовим іспанським бізнесменом Ферміном Егідо. Пара влаштувала романтичну фотопрогулянку вулицями осіннього Києва, щиро посміхаючись, обіймаючись і тримаючись за руки.

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Аніта Луценко зі своїм хлопцем
Аніта Луценко з бойфрендом / фото: instagram.com, Аніта Луценко

"Думала, що більше ніколи не покохаю, але коли зустрічаєш свою людину, то відчуваєш справжній спокій, вдячність і повне прийняття. Щаслива з Ферміном Егідо", - поділилася Луценко.

Нагадаємо, що до цього тренерка тривалий час перебувала у стосунках з Олександром Лозовцовим, з яким виховує спільну доньку Мію. Пара була разом з 2013 року, проте наприкінці 2025 року Аніта оголосила про розставання, зізнавшись, що сама ініціювала розрив через згаслі почуття. Незважаючи на це, колишнім партнерам вдалося зберегти добрі стосунки заради виховання дитини.

Що відомо про обранця Аніти Луценко
Що відомо про обранця Аніти Луценко / фото: instagram.com, Аніта Луценко

Що стосується нового обранця, Фермін Егідо відомий як засновник міжнародного спортивного проєкту OCEANMAN. З перших днів повномасштабного вторгнення бізнесмен продемонстрував свою проукраїнську позицію, повністю припинивши будь-яку комерційну діяльність на території РФ.

Аніта Луценко
Аніта Луценко / інфографіка: Главред

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Про персону: Аніта Луценко

Аніта Луценко - українська спортсменка, професійний тренер, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.

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