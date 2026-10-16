США з 2025 року більше не фінансують Україну: у Польщі пояснили, чого вимагає Європа

За словами очільника МЗС Польщі, зараз увесь основний фінансовий тягар забезпечення та оборони України лежить на країнах ЄС.

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США фактично більше не фінансують Україну з початку 2025 року / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/sikorskiradek

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США з 2025 року припинили фінансування оборони України

Європа повністю фінансує та озброює Україну

ЄС вимагає права вирішувати умови миру

З початку 2025 року Сполучені Штати повністю припинили виділяти кошти на фінансування Збройних сил України та підтримку її економіки. Вся ключова фінансова та військова підтримка української держави зараз здійснюється виключно силами європейських партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, наголосивши на принциповій зміні ролей у глобальній коаліції. Про це інформує ClashReport.

"Зараз увесь основний фінансовий тягар забезпечення та оборони України лежить на країнах Європи", - підкреслив очільник польської дипломатії.

За словами Сікорського, саме європейські країни наразі утримують українську державність та фінансують її оборону: "Ми робимо це, Європа".

Нова суб'єктність Європи у переговорах

Оскільки бойові дії тривають безпосередньо на європейському континенті, а головний фінансовий тягар взяли на себе країни регіону, Варшава наполягає на зміні підходу до мирних консультацій.

Сікорський переконаний, що європейські держави, зокрема Польща, мають бути безпосередніми учасниками переговорного процесу щодо умов закінчення війни, а не просто спостерігачами.

"Той, хто платить, повинен мати вплив на рішення", - додав він.

PURL / Інфографіка: Главред

Чи передасть ЄС Україні заморожені активи РФ

Європейський Союз суттєво наблизився до ухвалення рішення про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, створюючи механізм захисту від судових претензій Москви. Про це в інтерв’ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Обнадіює те, що європейці найближчим часом ухвалять рішення про те, що їхні дії не підлягатимуть судовим позовам з боку російських судів. Умовно кажучи, якщо Басманний суд Москви або будь-який інший суд винесе рішення щодо бельгійського уряду, німецької фірми чи когось іще, то європейські уряди матимуть "захисну грамоту" у вигляді того, що юрисдикція російських судів на європейців не поширюється", - зазначив він.

Допомога Україні від ЄС - новини за темою

Главред писав, що Європейський Союз уже цього тижня виділить Україні додаткові кошти на закупівлю безпілотників і ракет. За словами президенти Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, це має посилити оборону України та захистити її повітряний простір.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про новий пакет підтримки від Німеччини на понад 1,3 млрд євро. Про це глава держави повідомив після зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом.

За словами Зеленського, пакет передбачає постачання зброї для потреб України, а також допомогу енергетичному сектору напередодні зими.

Нагадаємо, Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16. Літаки Київ має отримати за прискореною процедурою, а разом із ними - додаткові можливості для посилення протиповітряного захисту.

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Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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