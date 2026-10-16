Папа Римський Лев XIV провів розмову з Путіним - про що просив понтифік

Ватикан розкрив деталі розмови Папи Римського з Путіним.

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Лев XIV попросив Путіна про перемир’я в Олешках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vaticannews.uk, скріншот з відео

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Папа Римський провів телефонну розмову з Путіним

Понтифік попросив про перемир’я в Олешках

Він також закликав забезпечити безпечну евакуацію населення

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним. Понтифік попросив про перемир’я в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку продовольства й ліків, а також евакуацію цивільного населення. Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, передає Vatican News.

Під час розмови понтифік, який відновлюється після операції з видалення ракової пухлини в легенях, висловив глибоке занепокоєння тяжкою гуманітарною ситуацією в Олешках. Він закликав забезпечити умови для надання допомоги людям, які опинилися в кризовій ситуації.

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"Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння з приводу тяжкої гуманітарної ситуації в місті Олешки Херсонської області, попросивши про перемир’я, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також Лев XIV підтвердив готовність Святого Престолу й надалі докладати зусиль для підтримки діалогу та досягнення миру. Подробиць щодо реакції Путіна на прохання понтифіка у повідомленні не наведено.

Ситуація в Олешках - новини за темою

Нагадаємо, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про систематичну доставку продовольства мешканцям окупованих Олешок дронами з початку березня. Він також повідомив, що в окупованих Олешках утримують близько двох тисяч осіб, серед яких майже півсотні дітей у складних гуманітарних умовах без їжі, електрики та води.

Як раніше повідомляв Главред, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив про нічну операцію зі скидання гуманітарних вантажів до Олешок за участю підрозділів Нацгвардії та бригад. Він зауважив, що під час цієї операції були доставлені майже 4 тонни продуктів, медикаментів та дитячих наборів.

Зазначимо, що Папі Леву XIV нещодавно діагностували рак легені після операції в Римі. Під час хірургічного втручання лікарі видалили нижню частку правої легені понтифіка.

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Про персону: Папа Лев XIV Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; ім'я при народженні Рóберт Фрéнсіс Прéвост; англ. Robert Francis Prevost; нар. 14 вересня 1955, Чикаго, Іллінойс, США) - 267-й Папа Римський (від 8 травня 2025 року), американсько-перуанський католицький прелат, який є главою Католицької церкви та сувереном Держави-міста Ватикан, пише Вікіпедія.

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