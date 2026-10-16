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Відома співачка розлучилася з чоловіком-воїном після його лікування у психлікарні

Віталій Кірсанов
16 жовтня 2026, 17:14
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Попри розставання, колишнім подружжю вдалося зберегти добрі стосунки.
Анна Опанасюк розлучилася з військовим після його лікування у психіатричній лікарні
Анна Опанасюк розлучилася з військовим після його лікування у психіатричній лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/annamariaduet

Коротко:

  • Анна Опанасюк вирішила розірвати стосунки рік тому
  • Артистка не стала розкривати подробиці розставання

Українська співачка Анна Опанасюк, учасниця дуету Anna Maria, розповіла про розлучення з чоловіком Ігорем Сагайдаком, який служив у Збройних силах України. Після майже десяти років шлюбу подружжя вирішило розійтися. За словами артистки, на їхні стосунки вплинули як особисті обставини, так і наслідки війни.

Про зміни в особистому житті Опанасюк розповіла в інтерв’ю Blik.ua. Як зізналася співачка, рішення розірвати стосунки вони ухвалили ще рік тому, після закінчення служби її чоловіка.

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Артистка не стала розкривати подробиці розлучення, пояснивши це повагою до колишнього чоловіка. При цьому вона зазначила, що причин для такого рішення було чимало.

"Ігор уже ветеран війни, він завершив службу. А наші стосунки закінчилися ще рік тому. На це вплинуло дуже багато чинників - і особистих, і, звісно, війна. Я можу багато чого розповісти, але не хочу з поваги до цієї людини. Якби він зараз був тут і сам хотів щось обговорити, тоді, можливо, ми могли б про це говорити", - поділилася Анна.

Як війна вплинула на стосунки подружжя

За словами співачки, Ігорю Сагайдаку довелося пережити важкі випробування під час служби. Військовий отримав кілька поранень, а наслідки пережитого позначилися не тільки на його фізичному, а й на психологічному стані.

Опанасюк зізналася, що близьким військовослужбовців непросто справлятися з такими обставинами. Саме тому вона раніше не наважувалася публічно розповідати про свою особисту історію.

"Ми були разом близько десяти років. Він дуже багато пережив, отримав поранення, і не одне. Особливо важко було психологічно. Люди, у чиїх сім’ях є військові - дружини, дівчата, близькі - знають, наскільки це складно", - зазначила артистка.

Незважаючи на розставання, колишнім подружжю вдалося зберегти добрі стосунки. За словами Анни, розлучення пройшло мирно, а зараз її колишній чоловік перебуває за межами України.

"Він зараз не живе в Україні, перебуває за кордоном. Але ми залишилися в хороших стосунках. Я дуже поважаю його вибір піти служити - це було його рішення", - розповіла співачка.

Що відомо про службу Ігоря Сагайдака

Про труднощі, з якими зіткнулася родина, Анна Опанасюк розповідала ще у 2024 році. Тоді її чоловік воював у районах Бахмута та Часового Яру, переніс складну операцію на біцепсі та проходив реабілітацію.

Крім того, після загибелі кількох побратимів військовий проходив лікування в психіатричній лікарні. Пережите серйозно позначилося на його психологічному стані.

Тепер, через майже десять років спільного життя, Анна Опанасюк та Ігор Сагайдак офіційно розірвали шлюб. При цьому співачка наголосила, що й надалі поважає колишнього чоловіка та його рішення захищати Україну.

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Про гурт: Anna Maria

Anna Maria - музичний дует сестер-близнючок Анни та Марії Опанасюк, заслужених артисток АР Крим, заснований у 2004 році. Виконують музику в стилях поп, інді, соул. Дует став фіналістом у 8-му та 10-му сезонах телешоу "Шанс", брав участь у шоу "Голос країни" та дійшов до фіналу Національного відбору на Євробачення-2019 з піснею "My Road", повідомляє Вікіпедія.

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