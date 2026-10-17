Вінниця поринула у блекаут, після атаки РФ є важкі поранені

Напередодні внаслідок російського удару по місту було поранено шістьох людей.

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Блекаут у Вінниці - місто без світла після чергової атаки росіян / Колаж: Главред, фото: vn.dsns.gov.ua, УНІАН,

Коротко:

Вінниця залишилася без світла після російської атаки

Електротранспорт зупинили, на маршрути вийде більше автобусів

Напередодні удар по місту поранив шістьох людей

Вінниця залишилася без електроенергії внаслідок чергової російської атаки. Масштаб пошкоджень зараз з’ясовують фахівці, повідомляє мер Вінниці Сергій Моргунов у Telegram.

"Критична інфраструктура працює на резервному живленні", - наголосив Моргунов.

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Через відсутність електроенергії тролейбуси та трамваї на лінію не вийдуть. Щоб компенсувати їхню відсутність, місто збільшить кількість автобусів і маршруток на вулицях.

Міська влада подбала й про запасний канал зв’язку з вінничанами на випадок, якщо слідом за енергосистемою відмовлять мобільні мережі.

"Якщо зникне інтернет, для отримання інформації вмикайте радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM", - радить міський голова.

Блекаут стався на ранок після попереднього удару. У п’ятницю, 16 жовтня, російська атака пошкодила цивільні об’єкти у Вінниці. Спочатку Моргунов повідомив про чотирьох постраждалих, а станом на 18:20 до лікарні доставили ще двох - загалом шестеро поранених.

Уже в першому повідомленні мер попередив, що травми одного з постраждалих загрожують його життю.

"Одна людина перебуває у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу", - зазначив Моргунов.

Пізніше обласна влада уточнила дані. За інформацією першої заступниці голови Вінницької ОДА Наталії Заболотної, п’ятеро людей отримали поранення легкого та середнього ступеня, а 25-річна дівчина перебуває у важкому стані.

Куди саме влучили російські засоби ураження, влада не уточнює. Відомо, що місце влучання та прилеглу територію перевірили сапери ДСНС у пошуках вибухонебезпечних предметів.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, російська армія вранці в суботу, 17 жовтня, завдала авіаударів по Херсону. Загинув 64-річний водій швидкої допомоги, серед постраждалих є діти.

16 жовтня російський безпілотник влучив у торговий центр у Сумах. За попередніми даними, троє людей отримали поранення. Удар пошкодив дах і фасад будівлі, однак пожежі не виникло.

Суми стали не єдиним містом, де під ворожий удар потрапила торгова інфраструктура. Ще однією ціллю атаки стало Рівне. Там постраждали одразу два об’єкти. Це ТРЦ "Екватор", один із найбільших у місті, та будівельний супермаркет "Демакс".

У ніч на 16 жовтня країна-агресор Росія атакувала Черкаську область. У Умані внаслідок удару спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку, також горіли торгові склади.

Близько 20 ворожих ударних безпілотників атакували Волинь у ніч на 16 жовтня. Станом на 08:00 без електропостачання залишалися 370 тисяч абонентів. Енергетики працюють над тим, щоб повернути світло споживачам.

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Про персону: Сергій Моргунов Сергій Моргунов - мер Вінниці. Народився 9 липня 1968 року, як повідомляє Вікіпедія. З червня 1987 року по квітень 1989 року проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил СРСР. У 1992 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю "викладач історії", у 2010 - Національну академію державного управління при Президентові за спеціальностями "управління суспільним розвитком" та "управління на регіональному та місцевому рівнях". З 1998 по 2006 рік працював на керівних посадах у комерційних структурах. З серпня 1992 року по вересень 1997 року працював викладачем історії та суспільствознавства у Вінницькому технікумі м’ясної та молочної промисловості. У березні 2002 року обраний депутатом Вінницької міської ради 4-го скликання. На виборах 26 березня 2006 року обраний депутатом 5-го скликання до Вінницької міської ради, а на першій сесії міської ради 5-го скликання був обраний секретарем Вінницької міської ради. На виборах 31 жовтня 2010 року обраний депутатом 6-го скликання до Вінницької міської ради. На першому засіданні сесії міської ради 6-го скликання був переобраний секретарем міської ради на другий термін. У 2014 році після відходу Володимира Гройсмана до Кабінету Міністрів став в.о. мера. З 17 листопада 2015 року - міський голова Вінниці. Став мером за результатами другого туру виборів мера Вінниці, які відбулися 15 листопада 2015 року. На виборах 25 жовтня 2020 року Сергія Моргунова переобрали міським головою. Він переміг уже в першому турі з великою перевагою, набравши 65,93 % голосів виборців.

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