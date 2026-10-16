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Росія масовано атакує захід України, є жертви: що відомо про наслідки ударів

Юрій Берендій
16 жовтня 2026, 17:16
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У Камінь-Каширському районі загинула людина, ще восьмеро постраждали, а на Рівненщині ворог поцілив у ліцей.
Росія масовано атакує захід України, є жертви: що відомо про наслідки ударів
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по підприємству на Волині / колаж: Главред, фото: ДСНС України

Що сталося:

  • У Ковелі горять близько 10 вантажівок, є постраждалий
  • На підприємстві в Камінь-Каширському районі загинула людина
  • На Рівненщині ворог атакував один із ліцеїв

Країна-агресорка Росія 16 жовтня продовжує атакувати Волинь ударними безпілотниками типу "Шахед", зокрема реактивними. У Ковелі під ударом опинився місцевий митний термінал, а внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами, є один постраждалий. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк в Telegram.

За його даними, у Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями. Детальну інформацію про наслідки атаки в ОВА обіцяють оприлюднити згодом.

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Під атакою перебуває і сусідня Рівненщина. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram, черговою ціллю ворога став один із рівненських ліцеїв. За його словами, обійшлося без жертв.

Романюк закликав мешканців області не виходити з укриттів, доки триває повітряна тривога.

"Наполегливо закликаю волинян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою та бережіть себе!" - наголосив він.

Що відомо про удар по підприємству в Камінь-Каширському районі

У Камінь-Каширському районі після обстрілу приватного підприємства виникла пожежа. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще восьмеро постраждали, повідомили в ДСНС України.

Рятувальники ліквідували пожежу на покрівлі складської будівлі, після чого розпочали роботи з розбирання та проливання конструкцій. Через загрозу повторних ударів вони неодноразово призупиняли роботи й відходили в безпечні місця.

На місці також працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Волині. Вони зафіксували незначний витік аміаку та оперативно провели заходи з його осадження, перевищення гранично допустимої концентрації аміаку за межами об'єкта не виявили. Вранці у селищі Маневичі попереджали про загрозу викиду аміаку на одному з підприємств.

Росія масовано атакує захід України, є жертви: що відомо про наслідки ударів
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому реактивні "Шахеди" стали такою загрозою для заходу України

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що Росія вже вийшла на масове виробництво реактивних дронів. За його підрахунками, це дає ворогу змогу запускати їх невеликими групами впродовж усього дня.

"Росіяни вийшли на цифру виробництва близько 3000 таких реактивних "Шахедів" на місяць. Це приблизно 100 на добу. 1440 хвилин у добі, ділимо на 100 і отримуємо 14,5 хвилин – саме стільки часу потрібно для запуску нового дрона. Вони можуть запускати невеликі групи протягом дня", - пояснив він.

Говорячи про наведення дронів на цілі на Волині, експерт згадав нещодавні атаки на Ягодин. На його думку, для корекції маршруту росіяни можуть використовувати навіть звичайний мобільний зв'язок із території Білорусі.

"Якщо подивитися на Ягодин, де нещодавно були атаки по локомотиву та автозаправній станції, то це фактично 50-70 кілометрів від кордону з Білоруссю. І в разі, якщо на білоруському боці стоять звичайні вишки мобільного LTE-зв'язку, вони цілком можуть передавати такі сигнали", - зазначив Криволап.

Водночас аналітик визнав, що українська ППО збиває більшість таких цілей, проте головна проблема - у масовості атак.

"Зараз рівень збиття досить високий - близько 80%. Але навіть те, що долітає, створює величезні проблеми, тому що цих засобів уже дуже багато", - наголосив експерт.

Атака на Волинь - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 жовтня Волинь атакували близько 20 ворожих ударних безпілотників. Під удар тоді потрапили два підприємства, зокрема приватне підприємство в Маневичах. Спершу повідомлялося про двох травмованих, а доля ще п'ятьох людей залишалася невідомою.

Двома днями раніше ворог атакував Луцьк реактивним дроном типу "Шахед". Тоді під ударом опинилася гуртівня європейських товарів: загинули троє людей, ще 10 травмовано. Внаслідок атаки в місті зафіксували руйнування цивільної інфраструктури.

Того ж дня, 16 жовтня, Росія атакувала торгові центри і в інших регіонах. Зокрема, ворожі дрони влучили в ТЦ у Сумах і Рівному. У Сумах, за попередніми даними, поранення отримали троє людей.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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