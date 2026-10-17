В Україні тепло витіснить заморозки: де очікуються дощі з грозами

У деяких регіонах температура перевищить +20 градусів, однак не обійдеться без опадів.

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Прогноз погоди в Україні 17-19 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли почнуться дощі з грозами

Де синоптики прогнозують до +21 градуса вдень

В яких областях буде найпрохолодніше до 19 жовтня

Погода в Україні 17-19 жовтня буде більш осінньою та похмурою через надходження атмосферних фронтів, які пов'язані з циклонічною активністю над акваторіями Чорного та Азовського морів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. У суботу, 17 жовтня, очікуються невеликі дощі. У неділю, 18 жовтня, опади будуть вже більш інтенсивними.

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Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

"18 до 19 числа у південно-східних регіонах навіть можуть бути значні дощі і спостерігатися грози", - попередили синоптики.

Надалі в Україні очікується тенденція до зменшення кількості опадів.

Погода в Україні 17 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться температура в Україні

У найближчі три доби температурний фон буде вирівнюватися. Хмарність унеможливить заморозки. Температура 17 жовтня очікується в межах від +10 до +18 градусів. Найтепліше буде у східних регіонах. Там синоптики прогнозують до +21 градуса вдень.

Погода в Україні 18 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

18 та 19 жовтня температура в Україні підніметься ще вище, вночі до +7+12 градусів, у західних областях буде прохолодніше - +3+8 градусів. Вдень очікується +13+18 градусів.

Погода в Україні 19 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами синоптика Ігоря Кібальчича, до 18 жовтня погода в Україні матиме мінливий характер з нерівномірним розподілом температури та кількістю опадів.

Раніше повідомлялося, що цього тижня на вихідних очікується нестійка погода з дощами, туманами та температурними контрастами між регіонами. У деяких областях можливі грози, а повітря прогріється до +22 градусів.

Напередодні стало відомо, що орієнтовно з 20-21 жовтня синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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