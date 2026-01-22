Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

Енергосистема міста потребує довготривалого відновлення.

Що буде з відключеннями світла у Києві у найближчий час / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Харченко:

Стабілізувати енергосистему Києва зараз складно

На повернення до графіків відключень столичним енергетикам треба кілька днів

Після потепління киянам вмикатимуть світло на кілька годин довше

Енергосистема Києва перебуває в аварійному режимі навіть після заживлення критичної інфраструктури. Вона знищена, або пошкоджена настільки, що повернути її до стабільної роботи найближчим часом неможливо.

Про це в інтервʼю Telegraf повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, столицю перевели на повне живлення зовні, тому є сподівання, що через 5-7 днів у Києві можуть з'явитися чіткі графіки відключень.

Чи покращиться ситуація з відключеннями в столиці після потепління

Харченко зауважив, що підвищення температури повітря однозначно полегшить ситуацію і знизить споживання, але у випадку з Києвом миттєвого покращення не буде.

"Електрика буде доступніша за таких температур. Ми ще не рахували точно, але я думаю, що це додає півтори-дві години на добу. Але сказати, що це вирішить ситуацію, зараз не можна", - наголосив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли в Києві повернуться відключення світла за графіком - прогноз Міненерго

Главред писав, що за словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, енергосистема України продовжує працювати на межі можливостей через безперервні російські удари та різке зниження температури.

Тому повернення Києва до прогнозованих погодинних відключень стане можливим лише після стабілізації ситуації в енергомережі. Для прискорення відновлення електро- та теплопостачання до Києва стягнули аварійні бригади з інших областей та фахівців "Укрзалізниці".

Відновлення тепло- та електропостачання у Києві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом мера столиці, до домівок частини киян тепло після відключень дійде приблизно через дві доби. Він також додав, що водопостачання відновлене для усіх споживачів у столиці.

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Напередодні в ДТЕК пояснили, що попри заживлення критичної інфраструктури в Києві світло все ще вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

