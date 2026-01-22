Україною ширяться аварійні відключення світла: де графіки не діють

Коротко:
- В деяких областях України ввели аварійні відключення світла
- Попередні графіки відключень світла там наразі не діють
- Причиною обмежень є складна ситуація в енергосистемі
Зранку в четвер, 22 січня, в кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Причиною є складна ситуація в енергосистемі після російських обстрілів. Про це повідомили у НЕК "Укренерго".
Зазначається, що попередні графіки відключень світла у регіонах, де застосовані аварійні вимкнення, наразі не діють. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.
У яких областях графіки відключень не діють
Київська область
За даними ДТЕК, у частині Броварського та частині Бучанського району продовжують діяти екстрені вимкнення. В інших районах Київщини запроваджено графіки стабілізаційних відключень.
Київ
За даними ДТЕК, у столиці сьогодні продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.
Дніпропетровська область
За командою "Укренерго" в регіоні застосовані екстрені відключення. У ДТЕК зауважили, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Харківська область
У Харкові та області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили в обленерго. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Полтавська область
В обленерго наголосили, що о 07:35 була отримана команда від "Укренерго" запровадити графіки аварійних відключень 5 черг. Причина — занижений рівень напруги.
Сумська область
На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень для 1-5 черг, відповідно до команди з НЕК "Укренерго", повідомили в обленерго. О 08:53 було введено додатково ГАВ 6-10 черги.
Одеська область
У ДТЕК зауважили, що в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах діють екстрені відключення не за графіком. Це потрібно для розвантаження пошкодженого обладнання через ворожі атаки.
Запорізька область
За даними обленерго, у Запорізькій області застосовано графіки аварійних відключень. Також продовжують діяти погодинні відключення електроенергії.
Чому графіки відключень можуть збільшуватись
Доктор технічних наук, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що зниження середньодобової температури на 1 градус Цельсія збільшує споживання електроенергії на 200 мегават-годин.
На його думку, поєднання сильних морозів із пошкодженою енергоінфраструктурою може призвести до графіків відключень по 20 годин без стабільного електропостачання.
Відключення світла - останні новини України
Як повідомляв Главред, міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.
Також відомо, що будинки з електроопаленням в Україні будуть включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури, тому планових відключень для них не передбачено. Водночас їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.
Нардеп від фракції Слуга народу, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк говорив, що через тривалі морози може бути запроваджена додаткова черга відключень електроенергії.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
