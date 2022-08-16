Українців попередили про загрозу ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі

Ракети / УНІАН, Telegram

На Сіверському напрямку тривають розвідпольоти безпілотників противника.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 16 серпня, зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь не виявлено.

"На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Кам'янської слободи на Чернігівщині, а також Ходиного та Сваркового Сумської області. Тривають розвідполботи БПЛА противника", - йдеться у зведенні.

Загроза ракетного удару

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.

"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.

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