Ракетні удари по Москві: Тука назвав цілі для ЗСУ

Україна може завдавати ударів по території РФ, вважає Георгій Тука / Фото DVIDSHUB Flickr

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Україна має право наносити удари по території країни-агресора.

"Отримання далекобійних ракет, звичайно, відкриє нові можливості для наших хлопців, поза всяким сумнівом. Мені б дуже хотілося, щоб наші американські партнери припинили зв'язувати нас по руках і ногах вимогою не обстрілювати територію Росії", - підкреслив він в інтерв'ю Оbozrevatel.

Він переконаний в тому, що нанесення попереджувальних ударів по військових об'єктах, які знаходяться на території як Росії і Білорусі – це питання безпеки нашої країни: "Вже давно і Росія, і Білорусь заслуговують того, щоб отримати у відповідь певні дії".

Відповідаючи на питання про можливість нанесення удару по центру прийняття рішень в Москві за допомогою новітньої західної зброї, Тука додав: "Я не бачу причин, чому ми повинні зупинятися, що нас повинно від цього зупиняти".

читайте такожПомста за удари HIMARS: РФ може бити по мостах через Дніпро - експерт

HIMARS для ЗСУ

Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнута домовленість з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.

У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

Як відомо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Читайте ще: