Ракетні удари по Москві: Тука назвав цілі для ЗСУ

Україна може завдавати ударів по військових об'єктах, які знаходяться на території як Росії так і Білорусі.
Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Україна має право наносити удари по території країни-агресора.
"Отримання далекобійних ракет, звичайно, відкриє нові можливості для наших хлопців, поза всяким сумнівом. Мені б дуже хотілося, щоб наші американські партнери припинили зв'язувати нас по руках і ногах вимогою не обстрілювати територію Росії", - підкреслив він в інтерв'ю Оbozrevatel.
Він переконаний в тому, що нанесення попереджувальних ударів по військових об'єктах, які знаходяться на території як Росії і Білорусі – це питання безпеки нашої країни: "Вже давно і Росія, і Білорусь заслуговують того, щоб отримати у відповідь певні дії".
Відповідаючи на питання про можливість нанесення удару по центру прийняття рішень в Москві за допомогою новітньої західної зброї, Тука додав: "Я не бачу причин, чому ми повинні зупинятися, що нас повинно від цього зупиняти".
читайте такожПомста за удари HIMARS: РФ може бити по мостах через Дніпро - експерт
HIMARS для ЗСУ
Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнута домовленість з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.
У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.
Як відомо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.
Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.
Читайте ще:
- ЗСУ знищили "бойового бурята" - чемпіона з танкового біатлону
- "Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФ
- ЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистів