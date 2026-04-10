Українців попередили про загрозу на Великдень: чому громадянам слід бути пильними

У СБУ наголошують, що попри заяви країни-агресора про нібито "перемир’я", її спецслужби продовжують діяти проти України.

СБУ попередила про можливі теракти і диверсії на Великдень

СБУ фіксує активізацію російських провокацій

Ворог націлюється на масові скупчення людей

Служба безпеки України повідомила про нову хвилю спроб РФ дестабілізувати ситуацію всередині країни напередодні Великодня, зокрема через інформаційні провокації, вербування громадян та підготовку терактів. За даними спецслужби, російські структури активізуються саме перед великими релігійними святами, намагаючись використати їх для тиску на суспільство та посилення панічних настроїв.

У відомстві наголошують, що попри заяви країни-агресора про нібито "перемир’я", її спецслужби продовжують діяти проти України.

"Паралельно контррозвідка СБУ викриває спроби ворога із вербування українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави", - зазначили у пресслужбі.

За інформацією СБУ, російська агентура намагається штучно розпалювати конфлікти між представниками різних конфесій, створюючи підґрунтя для внутрішніх протистоянь. Окремою ціллю ворога залишаються місця масового перебування людей - незалежно від їхнього призначення чи розташування.

Спецслужба закликає громадян у період свят бути максимально пильними та дотримуватися базових правил безпеки:

пильність на масових заходах - уважно стежити за оточенням і не залишати речі без нагляду;

уникнення провокацій - не реагувати на підбурювання до незаконних дій;

повідомлення про підозріле - інформувати правоохоронців про підозрілі предмети чи осіб;

обережність із "легким заробітком" - уникати контактів із незнайомцями, які пропонують сумнівні схеми;

реакція на повітряну тривогу - негайно прямувати до укриття;

допомога іншим - підтримувати тих, хто потребує допомоги;

дотримання комендантської години - виконувати встановлені обмеження.

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.

