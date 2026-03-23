Керував шпигунською мережею на Закарпатті: СБУ викрила угорського розвідника

Завербований агент намагався виявити позиції протиповітряної оборони на заході країни.

СБУ викрила угорського розвідника

Служба безпеки України розкрила особу співробітника угорської військової розвідки, який координував діяльність агентурної мережі в Закарпатській області. Про це повідомила Служба безпеки України 23 березня.

Хто керував мережею

За даними слідства, йдеться про кадрового розвідника Золтана Андре. Саме він, як стверджують у СБУ, організовував зустрічі з агентами на території Угорщини та курирував їхню діяльність.

У спецслужбі нагадали, що навесні 2025 року було затримано двох учасників цієї мережі. Вони збирали інформацію про стан оборони регіону, суспільно-політичну ситуацію, а також можливу реакцію місцевого населення у разі гіпотетичного введення угорських військ.

Діяльність під прикриттям

Слідство встановило, що у 2016–2020 роках Андре перебував у Грузії, де діяв під дипломатичним прикриттям. Після повернення, починаючи з 2021 року, він активізував розвідувальну діяльність проти України.

За даними СБУ, того ж року він завербував колишнього українського військовослужбовця з Берегівського району, якого тривалий час тримав у так званому "режимі очікування". Активна фаза співпраці розпочалася у вересні 2024 року.

Завдання агентів

Задокументовано, що завербований агент збирав дані про дислокацію українських сил, зокрема намагався виявити позиції протиповітряної оборони на заході країни.

Крім того, йому доручили шукати потенційних кандидатів для подальшої вербування. У полі інтересу перебували діючі та колишні військові, а також співробітники правоохоронних органів.

Як зазначають у СБУ, для пошуку агентів використовувалися, зокрема, можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті — зокрема, анкети громадян, які подавали документи на отримання угорського громадянства.

За співпрацю пропонувалися грошові винагороди та різні преференції. Зустрічі з агентами, за даними слідства, найчастіше відбувалися в автомобілі розвідника, при цьому він використовував оперативний псевдонім.

Пізніше до співпраці, як стверджують у СБУ, було залучено колишню військовослужбовицю однієї з бригад ЗСУ. Згодом її затримали разом з іншим агентом.

Також встановлено ще одного українського військового, якого намагалися завербувати. Йому, за даними слідства, замість грошей пропонували поставки наркотичних речовин.

Наразі контррозвідка Служби безпеки України продовжує оперативні заходи для виявлення всіх учасників агентурної мережі, що діяла на шкоду Україні.

