Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Керував шпигунською мережею на Закарпатті: СБУ викрила угорського розвідника

Віталій Кірсанов
23 березня 2026, 17:40оновлено 23 березня, 18:28
Завербований агент намагався виявити позиції протиповітряної оборони на заході країни.
СБУ викрила угорського розвідника
СБУ викрила угорського розвідника / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Йдеться про кадрового розвідника Золтана Андре
  • У 2016-2020 роках Андре перебував у Грузії, де діяв під дипломатичним прикриттям

Служба безпеки України розкрила особу співробітника угорської військової розвідки, який координував діяльність агентурної мережі в Закарпатській області. Про це повідомила Служба безпеки України 23 березня.

Хто керував мережею

За даними слідства, йдеться про кадрового розвідника Золтана Андре. Саме він, як стверджують у СБУ, організовував зустрічі з агентами на території Угорщини та курирував їхню діяльність.

У спецслужбі нагадали, що навесні 2025 року було затримано двох учасників цієї мережі. Вони збирали інформацію про стан оборони регіону, суспільно-політичну ситуацію, а також можливу реакцію місцевого населення у разі гіпотетичного введення угорських військ.

Діяльність під прикриттям

Слідство встановило, що у 2016–2020 роках Андре перебував у Грузії, де діяв під дипломатичним прикриттям. Після повернення, починаючи з 2021 року, він активізував розвідувальну діяльність проти України.

За даними СБУ, того ж року він завербував колишнього українського військовослужбовця з Берегівського району, якого тривалий час тримав у так званому "режимі очікування". Активна фаза співпраці розпочалася у вересні 2024 року.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Завдання агентів

Задокументовано, що завербований агент збирав дані про дислокацію українських сил, зокрема намагався виявити позиції протиповітряної оборони на заході країни.

Крім того, йому доручили шукати потенційних кандидатів для подальшої вербування. У полі інтересу перебували діючі та колишні військові, а також співробітники правоохоронних органів.

Як зазначають у СБУ, для пошуку агентів використовувалися, зокрема, можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті — зокрема, анкети громадян, які подавали документи на отримання угорського громадянства.

За співпрацю пропонувалися грошові винагороди та різні преференції. Зустрічі з агентами, за даними слідства, найчастіше відбувалися в автомобілі розвідника, при цьому він використовував оперативний псевдонім.

Пізніше до співпраці, як стверджують у СБУ, було залучено колишню військовослужбовицю однієї з бригад ЗСУ. Згодом її затримали разом з іншим агентом.

Також встановлено ще одного українського військового, якого намагалися завербувати. Йому, за даними слідства, замість грошей пропонували поставки наркотичних речовин.

Наразі контррозвідка Служби безпеки України продовжує оперативні заходи для виявлення всіх учасників агентурної мережі, що діяла на шкоду Україні.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Операції СБУ - головне

Служба безпеки України затримала російського агента, який готував замах на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького.

СБУ, НАБУ та САП повідомили про викриття в Києві злочинного угруповання, до якого входив чинний народний депутат. За даними слідства, вона разом із помічниками та посередниками організувала передачу хабара в розмірі 250 тисяч доларів за введення санкцій РНБО проти компанії-конкурента.

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики України, який зараз обіймає посаду радника чинного міністра.

Читайте також:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні СБУ Угорщина Закарпатье зовнішня розвідка
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:53Енергетика
РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:53Війна
Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

17:32Економіка
Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти