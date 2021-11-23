Українців попередили про рекордне подорожчання м'яса: "Це продовольча катастрофа"

Ціни на м'ясо можуть збільшитися в два рази / УНІАН

Ціни на м'ясо в Україні можуть зрости щонайменше на 50% з другого кварталу 2022 року. Це стосується всіх видів м'яса.

Такий прогноз озвучив виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко, пише infoindustria.

"Це буде продовольча катастрофа. У 2019 році ми попереджали про ризики перевитрати кормів в українському свинарстві. У 2020 році корми подорожчали на 50%. Тепер у 2021 році Свинарі ризикують отримати збитки у 1000 – 2000 грн на кожні 100 кг живої маси свиней", – каже Бабенко.

Також Експерт розповів, що в Польщі через зниження цін на свиней до 30 грн/кг збитки свинокомплексів становлять 500 грн на 100 кг живої маси.

читайте такожЦіни на АЗС злетять до 50 грн за літр: українців чекає дефіцит палива"Собівартість свиней за новими цінами на корми в Польщі зросла до 35 грн/кг. В Україні в цей же час ціна закупівлі свиней підприємствами м'ясної галузі 45 грн/кг і українські свинарі також скаржаться на збитки. У багатьох свинарів в Україні собівартість свиней з ринковими цінами на корми досягла 45 грн / кг і навіть більше",- розповів експерт.

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Така ситуація, запевняє Бабенко, призведе до зростання цін на м'ясо - воно може подорожчати вдвічі.

"Ціни на м'ясо у світі можуть зрости з 2 кварталу 2022 року на 50%. Доходи українців найнижчі в Європі, а витрати на продукти харчування складають до 60% доходів, в той час, як в країнах ЄС в 3-6 разів менше – 10-20% доходів населення витрачає на продукти. Українці вже недоїдають - в 2-3 рази менше споживають м'ясо і молоко. Отакий зростання цін на м'ясо - це продовольча катастрофа і загроза здоров'ю нації",- вважає Бабенко.

Нагадаємо, в українських магазинах і на ринках рекордно подорожчало м'ясо. За даними Держстату, найбільше за рік зросло в ціні куряче філе. Так, вартість кілограма зросла на чверть.

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