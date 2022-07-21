Українців попередили про ракетну загрозу з боку Чорного моря

Чорне море, корабель / pixabay, Міноборони РФ

На сьогоднішній день ракетну загрозу для України в Чорному морі несуть два російські кораблі, споряджені ракетами типу "Калібр", а також ще один великий десантний корабель.

Як повідомляють в оперативному командуванні південь, на двох російських судах розміщено 16 ракет типу "Калібр".

"У Чорному морі помірним штормом гойдаються, але продовжують нести загрозу ракетного удару два кораблі, споряджених 16 ракетами типу "Калібр", і один ВДК (великий десантний корабель – ред.)", – йдеться в опублікованій інформації.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару у Вінниці загинули 22 людини, серед них три дитини.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також Главред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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