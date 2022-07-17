Стартує "спрощене" ЗНО-2022: як здаватимуть в умовах ракетних загроз

Тест передбачатиме проходження абітурієнтом єдиного тесту з трьох блоків завдань по 20 питань – всього 60 питань.
18 липня в Україні стартує основна сесія мультипредметного тесту (далі - МПТ). Цей формат прийшов на зміну ЗНО у 2022 році. Тест складається із завдань з української мови (без літератури), математики (алгебра і геометрія) та історії України.
МПТ передбачатиме проходження абітурієнтом єдиного тесту з трьох блоків завдань по 20 питань – всього 60 питань.
Як повідомив повідомляє заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі телемарафону, на проходження тесту дається 120 хвилин, а в разі оголошення повітряної тривоги тестування буде перериватися.
"Національний мультипредметний тест буде проходити в онлайн форматі. Тобто, якщо раніше абітурієнти відповідали в зошитах, які віддавали на перевірку, то зараз все буде відбуватися онлайн", - заявив Вітренко.
Він зазначив, що станом на сьогодні вже 206 000 абітурієнтів зареєстровано для проходження цього тесту. Саме ж тестування буде проходити тільки в захищених приміщеннях, в яких у разі повітряної тривоги буде можливість перервати тестування, щоб абітурієнти перейшли в укриття, а потім після закінчення повітряної тривоги відновити здачу тесту.
Як стверджує Вітренко, списати буде неможливо, оскільки питання між собою будуть унікальними.
Місця проведення - таємниця
Тест можна здати в 20 областях України, вибравши зручний пункт, і в спеціально обладнаних комп'ютерних центрах 23 країн.
З міркувань безпеки Міносвіти не публікує інформацію про те, де на території України пройде тестування - ні на сайтах Українського і регіональних центрів оцінки якості освіти, ні на офіційних сторінках в соцмережах. З цієї ж причини цього року не оприлюднено графік тестування.
У Міністерстві рекомендували не розголошувати, де і коли буде проходити тестування, адже від цього може залежати безпека всіх учасників національного мультипредметного тесту.
ЗНО-2022 в умовах війни
1 квітня міністр освіти і науки Сергій Шкарлетт заявив, що в умовах війни у 2022 році зовнішнє незалежне оцінювання пройде у спрощеному вигляді. Абітурієнти складатимуть Національний мультипредметний тест.
До програми тестування увійшли три предмети:
- українська мова,
- математика
- історія України.
"Ми намагалися зберегти ті основи ЗНО, які вже багато років є безперечним інструментом довіри батьків і нашої студентської молоді з приводу вступу. Ми заклали такий первинний, але спрощений аналог ЗНО - так званий Національний мультипредметний тест для вступу та здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти", - сказав Шкарлетт.
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