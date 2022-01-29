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Українців можуть змусити доплатити за "торішній" газ - подробиці

29 січня 2022, 21:47

З грудня 2015 року, коли законодавчо було закріплено, газовики вказували суму доплати за "приведення обсягу палива до стандартних умов вимірювання".

газ тарифи платіжки
Українців можуть змусити доплатити за газ / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Облгази країни можуть вимагати доплатити за газ за минулі роки. Зокрема, йдеться про донарахований газ у платіжках через "температурні коефіцієнти", повідомляє Napensii.

Облгазам на законних підставах дозволено стягувати таку заборгованість.

З грудня 2015 року, коли законодавчо було закріплено, газовики вказували суму доплати за "приведення обсягу палива до стандартних умов вимірювання".

Відповідно до стандартних умов постачання газу, температура повітря: +20 градусів, атмосферний тиск - 760 мм ртутного стовпчика. А ось саме дисбаланс виникає у різні пори року: в зимовий газ стискається, а влітку навпаки розширюється.

Тому стали коригувати обсяг газу, а саме для цього показання лічильника стали множити на певний коефіцієнт (від 0,97 до 1,08) у залежності від місяця. До того ж взимку він більший, а влітку - менший.

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Крім того, Нацкомісія з тарифів забороняла відповідні донарахування за коефіцієнтом, тому, що перепади температур вже враховані в тарифах.

Споживачі такі борги намагалися опротестувати в судовому порядку, проте суди ставали на бік газовиків.

У листопаді минулого року рішення не на користь споживачів затвердив Верховний Суд. Він визначив температурні коефіцієнти законними.

Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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