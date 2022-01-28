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Дефіцит молока, солодощів і подорожчання хліба: як дорогий газ змінить життя українців

28 січня 2022, 11:18

Експерти в різних сферах озвучили плачевний прогноз.

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Високі ціни на газ вплинуть на вартість продуктів / УНІАН

Висока ціна на газ для промисловості в Україні негативно позначається на вартості різних товарів, а подорожчання торкнеться всіх сфер.

Так, хліб, молочні продукти, тепличні овочі, фрукти, м'ясо, а також кондитерські вироби можуть істотно подорожчати вже найближчим часом, пишуть "Вести".

"Хліб. Ситуація дуже складна"

Голова ради "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко, каже, що якщо минулого року хлібопекарські підприємства купували газ по 6-8 тис.грн за куб. м, то в січні ціна доходила до 65-70 тис. грн.

"Ситуація дуже складна. У нас минулого року, згідно зі структурою собівартості хліба, левову частку займала борошно як основна сировина. Це близько 40-45%. А енергоносії займали десь 10-12% питомою вагою в ціновому вираженні. Коли збільшилися ціни на газ, а виросли вони в 8-10 разів, то вийшло, що енергоносії наблизилися і вже фактично зрівнялися в собівартості до основної сировини. І, відповідно, це дуже різко вплинуло на кінцеву вартість", - пояснив Васильченко.

читайте такожУ 7 разів дорожче, ніж торік: ціни на капусту в Україні досягли рекордної позначкиТакож він зазначив, що попри те, що український уряд встановив спеціальний порядок торгівлі пільговим газом для виробників товарів соціального значення, підприємства вже втратили дуже багато.

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"Глобально ціни ми поки не змінювали. Хоча по окремих позиціях відбулося п'ятивідсоткове подорожчання, в той час, як реальна потреба – підняти ціни на 25-30%", - заявив Васильченко.

Молоко. Молока вже мало

Директор Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк зазначила, що багато хто помилково думає, що на виробництво цієї сировини газ не впливає.

Вона пояснила, що велика кількість переробних підприємств ще кілька років тому почали переходити на альтернативні види палива.

Заступник голови правління Асоціації "Укрмолпром" Зінаїда Карпенко, до всього іншого, ціни на молочну продукцію штовхає вгору дефіцит сировини.

"Молока мало. Але у зв'язку з тим, що у нас в цей час починається сезонність виробництва, то це дещо стримуватиме ціни. Що стосується роздрібних цін, то переробники зараз дуже сильно намагаються стримати зростання цін, щоб утримувати конкуренцію з імпортом. Особливо по сирах. Але, природно, ціни будуть рости. І якщо дивитися на світові ціни, то по молочній продукції ціни дуже сильно ростуть на всіх континентах. І Україна не виняток", - попередила експерт.

Солодощі стануть дефіцитом?

Кондитери, які, на відміну від хлібопекарів, не підпадають під "соціальних" виробників через високі ціни на природний газ, вже призупиняють виробництво частини асортименту.

"Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ і зростання вартості інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу цього року зростала щомісяця, починаючи з січня, коли його ціна для виробників становила 5,9 тис. грн. Минулого місяця виробники купували газ в середньому за цінами близько 40 тис. грн, і вже при такій його вартості виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним, а виконання раніше підписаних контрактів було збитковим для підприємств галузі", – пояснює президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

читайте такожЦіни на бензин будуть захмарними: коли чекати подорожчанняПри вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде не затребувана ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках, говорить Балдинюк.

Нерухомість і автомобілі. Ціни вже зросли на 30%

"Прямо на будівельний процес газ не впливає. Але ось в собівартості продукції його частка дуже висока. За минулий рік ціни на житло в Україні зросли на 10-30%. Збільшився і попит. Єдине, зараз через політичну ситуацію продажі трохи призупинилися. Але я сподіваюся, що найближчим часом все налагодиться і відкладений попит нікуди не дінеться. Стрибок 30% вже не маленький. Тому якщо військових дій не буде, ціна хоч і підніметься, але вже не так стрімко на тлі минулого року", - пояснив президент Конфедерації Будівельників України Лев Парцхаладзе.

З цінами на авто в Україні ситуація поки не ясна - наскільки подорожчають автомобілі, це вже буде залежати від рішення кожного виробника, зазначив генеральний директор Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів України Олег Назаренко.

Раніше керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, вартість цукру в 2022 році підвищиться як мінімум на 20%.

Він нагадав: оскільки Україна виступає одночасно і експортером та імпортером цукру, ціни продукту на наших полицях безпосередньо залежать від ситуації на світових ринках. За даними Bloomberg, світові ціни пішли вгору ще в серпні через заморозки в Бразилії - одному з найбільших експортерів солодкого продукту.

Автор: Сергій Кущ
viber
ціни на продукти новини України
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