Українці отримують 'повістки' у Польщі, за неявку - екстрадиція: що каже уряд

Українці у Польщі почали отримувати документи з закликом пройти військову службу.

https://glavred.net/ukraine/ukraincy-poluchayut-povestki-v-polshe-za-neyavku-ekstradiciya-chto-govorit-pravitelstvo-10627322.html Посилання скопійоване

У Польщі українці отримали фейкові повістки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські чоловіки у Польщі почали отримувати "повістки". Їх нібито закликають пройти військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією. Це прокоментував польський уряд.

В уряді повідомляють, що ці повістки - фейкові. У цьому "документі" зазначило, що автором нібито є Управління у справах іноземців. Водночас там зазначили, що не є авторами таких листів.

"Відповідно до норм чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про військову службу", а також у зв’язку з проведенням мобілізації, враховуючи, що Ви є громадянином України, повідомляємо, що 17-31 грудня 2024 року плануємо провести виїзд за місцем Вашого проживання (…) Мета цього виїзду – доставити Вас на мобілізаційний пункт у зв’язку з проходженням військової служби в Збройних Силах України", — йдеться у тексті фальшивого документа.

відео дня

Поки невідомо, скільки саме відбулося таких випадків шахрайства. Також невідомо, яка мета цього всього.

Мобілізація в Україні - останні новини

Наггадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Раді повідомили про те, чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію. Олександр Завітневич зазначив, що закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив заяву щодо мобілізації 18-річних - Україна матиме серйозні наслідки. Він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

У Міноборони пояснили, що бронювання від мобілізації продовжать автоматично, але не всім. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, якщо строк дії бронювання завершувався 20 грудня 2024 року, то його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред