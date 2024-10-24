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Повістки поштою: пояснення адвоката, який вигляд вони мають та які наслідки за неявку

Даяна Швець
24 жовтня 2024, 12:05
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Повістки формуються, підписуються кваліфікованим електронним підписом, друкуються, і потім пошта їх масово розносить.
Укрпошта, повестка
Як вручається повістка поштою - відповідь адвокатки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Не так давно українці почали активно отримувати повістки поштою. Партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк в інтерв’ю Главреду пояснила, як має виглядати ця повістка – що в ній має бути вказано і хто має її вручати, а також, які наслідки за неявку за повісткою.

За словами адвокатки, оповіщення за допомогою засобів поштового зв'язку – це один зі способів оповіщення, і його процедура розписана так само, як і процедура оповіщення групами оповіщення чи працівниками ТЦК та СП у Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, який затверджений постановою КМУ №560 (далі – постанова №560).

Що має бути зазначено в повістці?

Карплюк звернула увагу, що у пункті 29 цього Порядку вказано, що в повістці мають бути зазначені:

відео дня
  • прізвище,
  • ім'я,
  • по батькові,
  • дата народження особи,
  • кому адресується така повістка,
  • найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (чи у разі, якщо це не ТЦК та СП, то центрального або регіонального органу СБУ або розвідувальних органів),
  • вказується мета виклику (оновлення даних, проходження медичного огляду), місце,
  • день
  • час явки за викликом.

Крім того, у повістці мають бути зазначені посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка видала таку повістку та дата її підписання.

"І якщо повістка, оформлена на бланку, який містить "живий" підпис, то обов'язкова і гербова печатка. Також тепер є й інший варіант, коли повістки підписуються кваліфікованим електронним підписом. І оскільки такі автоматизовані повістки формуються за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, то на них має бути QR-код і кваліфікований електронний підпис. Так само у повістці має бути вказаний її реєстраційний номер, роз'яснення про наслідки неявки та обов'язок повідомити про причини неявки", - пояснила адвокат.

Які строки надсилання повісток поштою?

Окрім цього, Лідія Карплюк звернула увагу, що були внесені зміни по строках надсилання повісток, а саме було скорочено термін, не пізніше якого (до дати явки) має бути надіслано повістку – з 14 днів до 7 і 10 днів залежно від населеного пункту. Тобто, оскільки у повістці вказується конкретний день явки, то для міста обласного значення він має бути визначений не раніше, ніж за 7 днів від дати надсилання, а для інших міст – в межах 10 днів.

Як має бути сформована повістка?

Як пояснює адвокатка, повістка може бути або сформована в реєстрі автоматично, або оформлюватись вже безпосередньо на бланку, який заповнюється від руки.

Повістки, які розсилаються Укрпоштою – це якраз ті, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і от на них і має бути цей QR-код з усіма відомостями.

Повістки поштою: пояснення адвоката, який вигляд вони мають та які наслідки за неявку
Закон про мобілізацію / Инфографика: Главред

Виходить, за словами Карплюк, що повістки формуються, підписуються кваліфікованим електронним підписом, друкуються, і потім пошта їх масово розносить.

"Порядок передбачає, що одним із способів вручення повістки є її надсилання засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Оскільки в Укрпошти є свій порядок пересилання поштових відправлень, то далі вони вже керуються ним, а також загальними правилами надання послуг поштового зв'язку, які затверджені постановою Кабміну ще в 2009 році. В цих правилах вказано, яким чином має діяти листоноша, коли розносить повістки, адже до правил було внесено відповідні зміни, які стосуються документів та повісток ТЦК та СП", - каже адвокатка.

Окрім цього, за словами Карплюк, на конкретному поштовому відправленні проставляється позначка "ТЦК", і таке відправлення має бути вручено особисто.

"Якщо, наприклад, на місці проживання особи листоноша нікого не застає, то в разі відсутності одержувача за зазначеною адресою, працівник інформує дану особу за наявним номером телефону (це можливо у випадках, коли особа оновила дані і, відповідно, відомий номер телефону, згідно з яким було сформовано відправлення). Або, як ми знаємо, часто листоноші вкладають до поштової скриньки просто повідомлення про надходження рекомендованого листа", - підсумувала адвокатка.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - що відомо

Адвокатка Карплюк також пояснювала, як онлайн перевірити, чи перебуває військовозобов’язаний у розшуку. Таку інформацію також можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Інший адвокат - Роман Сімутін розповів про нові проблеми чоловіків в Україні - вони отримують повідомлення про те, що в них виявлено порушення військового обліку та є вимога з'явитися в ТЦК.

Окрім цього, в ЗСУ прокоментували ідею зниження мобілізаційного віку до 21 року. Рішення щодо базових вікових категорій ухвалюватиме безпосередньо командування.

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