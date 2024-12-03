"Можна отримати штраф": українцям розповіли про відстеження повісток у Резерв+

На сьогодні вже опрацьовується нормативна частина майбутньої опції, розповіла Катерина Черногоренко.

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Українцям розповіли про відстеження повісток у Резерв+ / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Повістки пропонують відстежувати в Резерв+

У МОУ опрацьовують нормативну частину

У застосунку "Резерв+" планують запровадити функцію відстеження паперової повістки, що дасть змогу відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми бачимо багато запитів від наших бізнесів, компаній, найманих працівників, узагалі від користувачів, що було б добре, якби в "Резерв+" можна було б відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки - деталі, статус документа тощо. Буває таке, що повістка приходить поштою, і людина не в курсі, можливо, вона в іншому місті, у відрядженні, у відпустці, і тому можна отримати штраф", - наголосила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

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Як уточнила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, технічно реалізувати такий трекінг не складно, а на сьогодні вже опрацьовується нормативна частина майбутньої опції.

"Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси і мінуси, всі можливі вузькі місця. І якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми ухвалимо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити досить швидко", - додала Черногоренко.

Раніше адвокат пояснив, який вигляд мають повістки та які наслідки за неявку до військкомату. Повістки формуються, підписуються кваліфікованим електронним підписом.

Нагадаємо, адвокат Роман Симутін розповів про нові проблеми чоловіків в Україні - вони отримують повідомлення про те, що в них виявлено порушення військового обліку і є вимога з'явитися в ТЦК.

Як повідомляв Главред, адвокат пояснювала, як онлайн перевірити, чи перебуває військовозобов'язаний у розшуку. Таку інформацію можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

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