Українцям почали нараховувати "тисячу Зеленського": кому прийшли ковідні гроші

Українці вже публікують в Мережі скріншоти зарахувань тисячі за вакцинацію.
По тисячі гривень почали поповнювати рахунки українців, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.
Нарахування відбуваються за програмою єПідтримка. Перші виплати отримали користувачі Монобанку.
Як повідомили у фінансовій установі, близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат в Дії, отримають гроші вже сьогодні.
Планується, що в 20-21 грудня (закінчення тестування виплат в Дії) будуть зараховувати кошти миттєво після схвалення заявки.
"Коли отримаєте гроші не поспішайте їх витрачати, ми надішлемо вам у виписку пропозиції від наших партнерів і ви зможете витратити їх повністю і з приємними знижками (для цього потрібно оновити версію програми, оновлення вийде сьогодні-завтра)", - додали в банку.
Зазначимо, що українці вже публікують в Мережі скріншоти зарахувань тисячі за вакцинацію на картку єПідтримка.
Достроково почали отримувати ті, хто оформив картку в рамках бета-тесту, який стартував 13 грудня.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що тисячу українці зможуть отримати вже з 20-21 грудня.
Також він зазначив, що в повідомленнях Мінцифри попереджає, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку.
"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: як отримати
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.
Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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