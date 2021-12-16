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Українцям почали нараховувати "тисячу Зеленського": кому прийшли ковідні гроші

16 грудня 2021, 16:38
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Українці вже публікують в Мережі скріншоти зарахувань тисячі за вакцинацію.

Гривня
Українці почали отримувати гроші за вакцинацію / УНІАН

По тисячі гривень почали поповнювати рахунки українців, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Нарахування відбуваються за програмою єПідтримка. Перші виплати отримали користувачі Монобанку.

Як повідомили у фінансовій установі, близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат в Дії, отримають гроші вже сьогодні.

Планується, що в 20-21 грудня (закінчення тестування виплат в Дії) будуть зараховувати кошти миттєво після схвалення заявки.

"Коли отримаєте гроші не поспішайте їх витрачати, ми надішлемо вам у виписку пропозиції від наших партнерів і ви зможете витратити їх повністю і з приємними знижками (для цього потрібно оновити версію програми, оновлення вийде сьогодні-завтра)", - додали в банку.

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Зазначимо, що українці вже публікують в Мережі скріншоти зарахувань тисячі за вакцинацію на картку єПідтримка.

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Достроково почали отримувати ті, хто оформив картку в рамках бета-тесту, який стартував 13 грудня.

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Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що тисячу українці зможуть отримати вже з 20-21 грудня.

Також він зазначив, що в повідомленнях Мінцифри попереджає, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку.

"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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