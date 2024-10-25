'Електрики не буде': жителів однієї області закликали готуватись до найгіршого

15 листопада перші когенераційні установки будуть в Запорізькій області.

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Відсутність електроенергії взимку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко із заяви Федорова:

Запорізька область може залишитись без світла взимку

Когенераційні установки будуть встановлювати на великих котельнях

У школах та лікарнях вже є генератори

Жителі Запорізької області мають бути готові до відсутності електроенергії взимку. Про це заявив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він. відео дня

За його словами, у Запоріжжі також може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

"Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий", - пояснив він.

Що стосується теплопостачання, то Федоров сказав, що на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні цього року.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна - величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає", - підкреслив він.

Федоров також додав, що Україна звертається до партнерів, щоб придбати такі установки.

"Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це", - наголосив він.

За його словами, що стосується звичайних генераторів, то як у школах, так і в лікарнях - у всіх вже є генератори, які будуть здатні забезпечити електропостачання для освітнього процесу та для надання меддопомоги.

Федоров про відсутність електроенергії взимку - відео:

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Ситуація зі світлом в Україні - що відомо

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що Україна близька до відключень світла, адже через два тижні зростатиме споживання електроенергії, бо люди почнуть вмикати обігрівачі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться знищити ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.

В той же час, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку АЕС, то українці будуть зі світлом лише 4 години на добу. За найгіршого сценарію, протягом двох днів світло можуть вмикати лише на 2 години.

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