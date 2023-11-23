Україні довелося піти на вимушений крок через дефіцит в енергосистемі: деталі

Україні довелося скористатися аварійною допомогою від країн-сусідів через дефіцит електроенергії, який виник у середу, 22 листопада. Таким чином вдалося збалансувати енергосистему. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
"Укренерго" було змушене вдатися до такого заходу, як аварійна допомога від країн-сусідів. І це допомогло нам збалансувати нашу енергосистему", – зазначив він.
За словами Кудрицького, наша держава була змушена звертатися за аварійною допомогою до країн Євросоюзу, тому що ми імпортуємо недостатню кількість електроенергії. Така ситуація пов’язана з тим, що в Україні ціна на електроенергію нижча, ніж у європейських сусідніх країнах.
Кудрицький пояснив, що "Укренерго" забезпечило технічну здатність імпортувати до 1200 МВт з Європи.
"Сьогодні максимально ми імпортували 500 МВт, це тільки в одній годині, а так – і того менше. Причини недостатнього імпорту більше економічні, або ж регуляторні, оскільки ціна в Україні формується дещо по-іншому ніж в Європі в принципі. Тому, ми змушені були добирати імпорт дорожчою аварійною допомогою", – зазначив він.
В Україні виник дефіцит електроенергії
Нагадаємо, 22 листопада в Україні виник дефіцит електроенергії. Така ситуація виникла, тому що через похолодання підвищилося навантаження на електростанції. Серед інших причин – підвищена аварійність блоків електростанцій: частину енергоблоків ще ремонтують після російських ракетних і дронових ударів, а відновлені блоки не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.
В "Укренерго" закликали українців не вмикати одночасно пристрої з великим споживанням електрики, не прати у денний час, вимикати світло в порожніх приміщеннях і дбайливо витрачати електроенергію упродовж доби.
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" пояснили, коли по країні масово будуть вводити графіки відключення світла. Громадян України профільні чиновники закликали не вірити прогнозам про неминучих листопадових відключеннях світла – навіть у разі відсутності російських атак на енергетичну систему країни. В Міненерго запевняють-єдиною умовою для введення графіків є саме обстріли інфраструктури.
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