'Вперше в світі': підстанції 'Укренерго' комплексно укріпили від ракетних атак

Магістральна мережа вже готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.

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Підстанції "Укренерго" захистили від ракетних обстрілів / колаж: Главред, фото: pexels.com

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що підстанції "Укренерго" захищені від ракетних атак комплексним захистом, як активний - ППО, так і пасивний - інженерні укріплення.

Кудрицький заявив, що станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Водночас він зазначив, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти", передає Суспільне.

За його словами, для захисту енергооб'єктів України від чергових атак з боку Росії "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

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"Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист - ППО, так це і пасивний захист - інженерні укріплення", - зазначив він.

Зараз відключення електроенергії не плануємо, все буде залежати від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде.

"Якщо обстрілів немає - ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать, тоді будемо діяти по ситуації", - пояснив Кудрицький і додав, що цю зиму без імпорту електроенергії "пройти буде дуже складно".

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в "Укренерго" розповіли про ймовірні блекаути. Кудрицький зазначив, що навіть факт оновлення графіків відключення світла Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, однак маємо бути готові.

РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах. Були знеструмлені чотири сотні населених пунктів у п’яти областях нашої країни – у західному і центральному регіонах.

Стало відомо, яким містам взимку загрожують проблеми зі світлом. У зоні підвищеного ризику проблем з електроенергією та опаленням будуть і прифронтові міста України, вважає експерт у сфері енергетики.

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