УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вперше в світі": підстанції "Укренерго" комплексно укріпили від ракетних атак

Юлія Куришко
27 вересня 2023, 07:59 оновлено 27 вересня, 08:33
Магістральна мережа вже готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.
'Вперше в світі': підстанції 'Укренерго' комплексно укріпили від ракетних атак
Підстанції "Укренерго" захистили від ракетних обстрілів / колаж: Главред, фото: pexels.com

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що підстанції "Укренерго" захищені від ракетних атак комплексним захистом, як активний - ППО, так і пасивний - інженерні укріплення.

Кудрицький заявив, що станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Водночас він зазначив, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти", передає Суспільне.

За його словами, для захисту енергооб'єктів України від чергових атак з боку Росії "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

відео дня

"Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист - ППО, так це і пасивний захист - інженерні укріплення", - зазначив він.

Зараз відключення електроенергії не плануємо, все буде залежати від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде.

"Якщо обстрілів немає - ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать, тоді будемо діяти по ситуації", - пояснив Кудрицький і додав, що цю зиму без імпорту електроенергії "пройти буде дуже складно".

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в "Укренерго" розповіли про ймовірні блекаути. Кудрицький зазначив, що навіть факт оновлення графіків відключення світла Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, однак маємо бути готові.

РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах. Були знеструмлені чотири сотні населених пунктів у п’яти областях нашої країни – у західному і центральному регіонах.

Стало відомо, яким містам взимку загрожують проблеми зі світлом. У зоні підвищеного ризику проблем з електроенергією та опаленням будуть і прифронтові міста України, вважає експерт у сфері енергетики.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні электростанция блекаут
Реклама

Головне за день

Україна відповідатиме: у Міноборони готуються до можливих ударів РФ по енергетиці

Україна відповідатиме: у Міноборони готуються до можливих ударів РФ по енергетиці

06:44 Україна
Зеленський анонсував "гучні" новини з фронту

Зеленський анонсував "гучні" новини з фронту

23:27 Україна
Бої за Кліщіївку йдуть вже за залізницею, у росіян залишилося ще кілька трас

Бої за Кліщіївку йдуть вже за залізницею, у росіян залишилося ще кілька трас

21:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:15

Гостра закуска прямо з Грузії: елементарний рецепт класичної аджики на зиму

08:15

Іменини 28 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

07:59

"Вперше в світі": підстанції "Укренерго" комплексно укріпили від ракетних атак

07:45

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа недалеко від військового аеродрому

07:15

Якщо тіло "дерев’яне" і "спина кілком": як розминатися при сидячій роботіВідео

Штурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – СвітанШтурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – Світан
07:14

Скоро Україна отримає першу партію F-16 від Нідерландів: названо терміни

07:00

Орда хоче воювати до 2025 року, а що Захід?Погляд

06:55

Лише геній знайде відбиток лапи собаки за 20 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

06:44

Україна відповідатиме: у Міноборони готуються до можливих ударів РФ по енергетиціВідео

Реклама
05:34

Гороскоп на жовтень 2023 для Тельців: що принесе коридор затемнень з 14 по 28 жовтняВідео

04:00

Україна виробляє власну зброю для ударів по РФ: Світан розкрив подробиціВідео

02:30

Чи можна їсти сало на ніч і не поправлятися: дієтологи дали поради

01:30

"Росіяни побіжать": Світан розкрив сценарій зачистки півдня від окупантів РФВідео

26 вересня, вівторок
23:58

Оптична ілюзія, яку ніхто не може розгадати: треба знайти в'язня за 8 секунд

23:48

Колишній коханець Заворотнюк знімає в окупованому Криму пропагандистське кіно

23:27

Зеленський анонсував "гучні" новини з фронту

23:06

Світан розповів, які дії ЗСУ можуть підірвати владу ПутінаВідео

22:40

Умеров про загибель командувача Чорноморського флоту: "Якщо мертвий - добре для всіх"

21:48

Бої за Кліщіївку йдуть вже за залізницею, у росіян залишилося ще кілька трас

21:36

Болгарія хоче передати українській армії несправні ракети

Реклама
20:59

Світло відключатимуть не всім: кому з українців не доведеться сидіти в темряві

19:57

"Продовжуємо рухатися вперед": ЗСУ не допустили втрати жодної позиції - Залужний

19:39

З дна постукали: Лорак повідомила, що кошти від концерту підуть на допомогу російським окупантам

19:31

Як сказати українською "востребованный товар": Авраменко озвучив два варіанти

19:27

Розкрито стратегічну ціль українських атак на Чорноморський флот

19:10

Скільки ракет ATACMS потрібно Україні?Погляд

19:07

В Україні вдарить +6: у яких регіонах буде найхолодніше

18:55

Керівник нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець - ЗМІ

18:51

"Це мій синок, якого вбили": Даша Астаф'єва поділилася особистою драмою

18:48

За Україну віддав найцінніше – своє життя: у тяжких боях загинув 35-річний захисник

18:40

Церковне свято 27 вересня: що не можна робити на мученика Калістрата

18:22

3 дні перетворилися на 3 роки: в РФ видали ганебну заяву про терміни війни

18:21

У російських окупантів є три больові точки - СвітанВідео

17:58

Жінки мають стати на військовий облік: у МОЗ розповіли, що зміниться з 1 жовтня

17:54

Окупанти змінили свою тактику: ворог намагається втримати позиції в Бахмуті

17:50

Жінка показала 5 способів, як погладити пом'яту річ без праски

17:30

РФ істерить через запрошеного в парламент Канади українського ветерана: в чому справа

16:56

Що не можна їсти 28 вересня, щоб не почалася чорна смуга: прикмети і заборони

16:44

Росіяни показали "живого" командувача ЧФ після "прильоту" по штабу: у ССО відреагували

16:40

"Це та сама срібна куля": ракети ATACMS скоро будуть в Україні - ексрадник Залужного

Реклама
16:28

"Є домовленості": Україна не битиме ракетами ATACMS по Росії

16:00

"Неможливо збити": у ЗСУ розповіли про наявність в РФ надзвукових ракет "Онікс"

15:47

"Бавовна" виходить на новий рівень: СБУ влаштувала "блекаут" у Курській області РФ - ЗМІ

15:40

Користь і шкода ківі: кому не можна їсти "волохату картоплю"

15:32

"Я просто вирішила пограти": Брітні Спірс налякала шанувальників відео танців з ножами

15:20

Зменшить швидкість просування ЗСУ: Світан розповів, чого чекати від мобілізації в РФВідео

15:12

Дістати до окупантів у Криму: Україна створює аналог Калібра — The Economist

14:41

Чоловік показав, як за секунду відкрити банку без відкривачки

14:33

Як українці називають жінку верблюда: відповідь розсмішить вас до сліз

14:29

"Про наступ та оборону ЗСУ": Зеленський скликав військове керівництво на Ставку

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти