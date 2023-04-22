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Російські партії, бізнес та шейх Малі: Зеленський запровадив новий пакет санкцій

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2023, 15:59 оновлено 22 квітня, 16:18
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Під українські санкції потрапила російська Центральна виборча комісія та путінська партія "Єдина Росія".

Російські партії, бізнес та шейх Малі: Зеленський запровадив новий пакет санкцій
Зеленський ввів санкції проти російських політпартій та бізнесу / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com/

Президент України Володимир Зеленський застосував санкції проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб. Про це йдеться в тексті указу 235/2023 від 22 квітня "Про застосування персональних соціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Під санкції потрапили переважно громадяни РФ – 25. Крім того, обмеження введені проти громадян Швейцарії (4), Ірану (2) та Малі (8). Серед них є члени родини російського олігарха Володимира Потаніна.

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Варто зазначити, що серед підсанкційних громадян Малі опинилися президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль Ахмед Аг Альбачар, заступник керівника персоналу регіональної координації Оперативного механізму координації в Гао Махрі Сіді Амар Бен Даха, депутат парламенту Мохамед Улд Маталі та шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун. Проти них санкції запроваджено до 31 серпня цього року. Щодо решти осіб – на 10 років.

Цим самим указом Зеленський запровадив санкції проти 60 юридичних осіб, серед яких російські підприємства, держустанови, політичні партії та інші утворення.

У санкційному списку є Центральна виборча комісія РФ, партія "Нові люди", ЛДПР, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду", "Комуністична партія РФ". Також у списку російська девелоперська компанія "ВТБ-Девелопмент", ТОВ "ВТБ-Проект", ТОВ "ВБ-Сервіс", ПАТ "Росбанк", АТ "Далекосхідний банк", ПАТ "Завод Тула", ТОВ "Мегаком", АТ "Сітібайк", холдингова компанія "Інтеррос", НДІ "Прометей" ім. Гориніна, АТ "Ригель".

Зеленський також підписав указ №236/2023 про ведення санкцій, які запроваджені проти 322 юридичних осіб. Серед них переважно російські підприємства радіоелектроніки та зв'язку. Санкції запроваджено на 10 років.

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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