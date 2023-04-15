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Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ

Олексій Тесля
15 квітня 2023, 16:59 оновлено 15 квітня, 17:24
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Президент запровадив санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.
Зеленський, Шойгу
Володимир Зеленський ввів санкції проти Ксенії Шойгу / President.gov.ua, скріншот

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 Квітня про введення персональних спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій).

Указом № 228/2023 санкції вводяться щодо 82 російських діячів спорту, серед них – олімпійські чемпіони. Документ опубліковано на сайті глави держави.

Зокрема, санкції введені проти олімпійських чемпіонів, плавця Антона Чупкова, гімнаста Артура Далалояна, фігуриста Марка Кондратюка, гімнастки Вікторії Лістунової, а також проти білоруського стрибуна у висоту Максима Недосекова.

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Указ № 227/2023 вводить санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи. Серед підсанкційних юросіб-компанії, що надають послуги в області інформаційних і цифрових технологій, виробники інтегральних схем, пов'язані з ринком інформаційних технологій.

Додамо, що санкції України також введені проти президента Федерації триатлону РФ Ксенії Шойгу. Це дочка міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Більше новин:

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