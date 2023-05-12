"Запускаємо конфіскацію": Зеленський вдарив санкціями по російських співвласниках Запоріжсталі

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо кількох санкційних пакетів, серед яких рішення щодо підприємства "Запоріжсталь".
"Сьогодні у нас санкційний день", - написав глава держави в Telegram.
"Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних", — пояснив президент.
При цьому він пояснив, що з їх допомогою РФ зберігала контроль над підприємством і завдавала шкоди економіці України.
"Запускаємо процедуру конфіскації російської частини — вона буде працювати для України та українців", - додав Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.
Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.
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