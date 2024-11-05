Зеленський хоче втягнути Польщу у війну з Росією - віцепрем'єр Польщі

Лише 7% опитаних поляків вважають, що Київ справедливий щодо Варшави.

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Кшиштоф Гавковський різко висловився на адресу Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: X / Krzysztof Gawkowski, ОП

Коротко:

Гавковський відреагував на заклик збивати російські ракети

Польський віцепрем'єр вважає, що Київ несправедливий щодо Варшави

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що президент України Володимир Зеленський намагається "втягнути Польщу у війну з Росією". Так він відреагував на заклики до Варшави збивати російські ракети над територією України.

Представник блоку "Левиця" наголосив, що Польща має допомогти Україні вижити, однак польські політики не повинні вести країну до війни з Росією.

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"Давайте говорити відверто: чого хоче Зеленський. Він хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією", - сказав Гавковський в ефірі польського радіо ZET.

Він також різко висловився щодо відносин України та Польщі. На думку Гавковського, Україна "забула, скільки Польща зробила для неї" та "не усвідомлює, якою була б ситуація", якби не польська допомога, тому поводиться нечесно по відношенню до Польщі.

"У мене таке враження, що останні слова з вуст президента Зеленського негідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. Ми передавали техніку, громадяни дбали про біженців. Польща - великий друг України, логістичний хаб. Мені здавалося, що в таких ситуаціях потрібно говорити комусь "дякую", а не вимагати", - зазначив політик.

Зазначимо, що запитання про те, чи чесно українська влада поводиться щодо Польщі, радіостанція поставила і своїм слухачам. 93% радіослухачів погодилися з Гавковським. Лише 7% вважають, що Київ справедливий щодо Варшави.

Хто такий Кшиштоф Гавковський Польський юрист, письменник і політик. Доктор гуманітарних наук. З 13 грудня 2023 року - віцепрем'єр польського уряду, міністр цифровізації. Закінчив факультет політології Варшавського університету комунікацій та соціальних мереж і Гуманітарну академію. З 2019 року - депутат Сейму Республіки Польща. З 2021 року - заступник голови партії "Нові ліві". 13 грудня 2023 року його було призначено віцепрезидентом Ради міністрів - міністром цифровізації.

Перехоплення російських ракет країнами Заходу - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський звертався до Польщі із закликом збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що питання перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами країн-членів альянсу викликає складні дискусії.

"Це питання узгодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО, і вже наступного тижня відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів", - сказав він.

Раніше Сікорський говорив, що Польща могла б збивати російські ракети, які летять по Україні, в тому випадку, якби вони загрожували українським АЕС. Наприклад, Чорнобильській атомній електростанції.

Тим часом заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг заявила, що США не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території союзників по НАТО в Європі, щоб перехоплювати російські ракети над західними регіонами України.

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