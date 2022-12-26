Україна вступить до НАТО швидше, ніж до ЄС, але це не гарантує безпеку - експерт

Спочатку членство України в НАТО може мати якусь проміжну форму, вважає Тарас Загородній.

Тарас Загородній оцінив шанси України стати членом НАТО / УНІАН

Україна стане членом НАТО, причому навіть швидше, ніж отримає членство в Євросоюзі. Але коли це станеться - велике питання. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, спочатку членство України в НАТО можливо матиме якусь проміжну форму. Наприклад, був створений прецедент, коли США і Велика Британія надавали прямі гарантії недоторканності, зокрема ядерної, Фінляндії та Швеції до вступу в НАТО.

"Якщо ми отримаємо такі самі гарантії, це фактично буде вступом до НАТО – без бюрократії, без Німеччини та інших країн, готових працювати на Росію. Якщо Україна отримає такі гарантії безпеки, це навіть краще", - вважає Загородній.

За його словами, багато чого залежатиме від зусиль України. Наприклад, ракетної програми.

"Ніхто ніколи не дасть Україні ракети дальністю 1000-1200 км, можна навіть не мріяти. Наявність тисячі-двох тисяч таких ракет стане гарантією нашої безпеки. Адже навіть вступ до НАТО не означає гарантій повної недоторканності. Це, до речі, причина, чому країни Балтії так старанно допомагають Україні. Зрозуміло, вони симпатизують нашій країні, є спільне радянське минуле, окупація. Але, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, головне питання, яке звучало в пресі країн Балтії, було таким: "А чи допоможе нам у разі чого НАТО?". Тому що там люди прекрасно бачать загравання Німеччини та Франції з Росією, розуміють, що США дуже далеко", - зазначив експерт.

Загородній додав, що у країн Балтії надія завжди була тільки на Польщу, а тепер ще й на Україну.

"Тому для них краще ракетний щит України поруч, який прийде на допомогу, ніж далека перспектива Німеччини, яка точно якщо що одразу продасть всіх", - вважає аналітик.

Також він прокоментував 5 ст. Статуту НАТО. За його словами, вона написана дуже розпливчасто: країни зобов'язуються вчинити дії для захисту, зокрема військового.

"А це означає, що, наприклад, передача шапок-вушанок з Німеччини з добрими побажаннями країнам Балтії, якщо їх рватиме Росія, теж буде вважатися допомогою. Крім того, всі зараз бачать, наскільки нестабільна ситуація в США (...) Серед американських демократів є не лише вкрай праві, але і вкрай ліві, які готові здати або продати Східну Європу, коли їм це буде зручно. Це прекрасно бачать і країни Балтії, і Польща після прильоту ракети на її територію", - пояснив Загородній.

Аналітик зазначив, що зараз у світі виникає дуже багато питань про безпеку.

"А Східна Європа зрозуміла, що українці взагалі не бояться росіян і готові їм протистояти. Ось чому ми швидше можемо вступити в НАТО – нас там вже хочуть бачити", - резюмував він.

Членство України в НАТО

У листопаді Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатиметься вже після перемоги у війні з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна навряд чи зможе вступити до НАТО через позицію Росії. За словами Мкрона, Україна зазнала російської агресії та потребує гарантій безпеки. Однак такі гарантії повинні бути надані й самій Москві. Все закінчиться переговорами і не можна допустити, щоб їх вели Китай і Туреччина.

Зазначимо, недавнє соцопитування показало, що українці підтримують відновлення ядерного статусу України і вважають, що найбільш оптимальною гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО.

Інші новини: