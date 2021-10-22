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Україна входить у пік пандемії: в РНБО спрогнозували кількість жертв від COVID-19 на добу

22 жовтня 2021, 23:10

Також у Радбезі назвали єдиний вихід для подолання коронавірусної чуми.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
У пік пандемії помиратиме 1000 українців щодоби / facebook.com/moz.ukr

В Україні починається пік пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим, кількість жертв може перевищити 1 тисячу осіб на добу. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу за підсумками засідання в п'ятницю, 22 жовтня.

"Велика проблема існує, коли люди, не вакцинуючись, потрапляють до лікарень. Сьогодні ми маємо з вами рекорд по людях, які померли від COVID-19. Це дуже страшна ситуація. Я можу сказати те, що вам не сподобається, але кількість людей, які будуть гинути від хвороби, може перевищити за добу 1000 осіб", - сказав він.

читайте такожЛікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусуТакож Данилов підкреслив, що в більшості від коронавірусу помирають невакциновані люди.

"Ті люди, які сьогодні потрапляють на кладовища від COVID-19 - це люди, які не пройшли вакцинації. Це 99,9% людей, які не провакцинувалися", - резюмував секретар РНБО.

За його словами, щодоби необхідно вакцинувати від коронавірусу до 350-400 тисяч осіб. Прискорити цей процесс доручили міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку.

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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