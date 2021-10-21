Коронавірус відпочиває: вчені прогнозують наближення нової катастрофи, гіршої за пандемію COVID-19

Апокаліпсис настає : всьому виною діяльність людини / Foto: SCOTTCHAN / Shutterstock.com

Експерти сфери охорони здоров'я з усього світу підписали спільну петицію, спрямовану до керівників країн-учасниць конференції зі зміни клімату (COP26), яка відбудеться в шотландському Глазго.

Як повідомляє Phys.org, у петиції йдеться про нову страшну катастрофу, яка виявиться набагато гіршою за нинішню коронавірусну пандемію.

Йдеться про забруднення повітря через що передчасною смертю щорічно помирають більше семи мільйонів чоловік.

Крім цього, в результаті забруднення атмосфери істотно погіршуються природні умови. У підсумку, їжа, вода і повітря стають неякісними, а стихійні лиха, які також є негативним результатом спалювання викопного палива і причиною забруднення повітря, руйнують життя мільйонів людей.

Вчені застерігають, що вже в цьому столітті температура на Землі підвищиться на 2,7-3,1 градуса за Цельсієм. І зараз головне - не перевищити норму, встановлену Паризькою угодою по клімату-1,5 градуса.

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Щоб уникнути катастрофи в сфері охорони здоров'я експерти запропонували ряд заходів:

швидкий перехід від викопного палива та фінансування розвитку чистої енергії;

скорочення викидів парникових газів відповідно до вимог Паризької угоди;

побудова стійкої до змін клімату низьковуглецевої системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, експерти ООН дійшли невтішних висновків. За їхніми даними, крижані покриви Африки можуть зникнути до 2040 року.

Також раніше в ООН заявили, що глобальне потепління, яке призводить до танення льодовиків, може призвести до "пробудження" раніше невідомих і небезпечних вірусів з непередбачуваними наслідками для людства.