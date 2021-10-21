Україна - у трійці антилідерів у світі за кількістю жертв COVID-19 за добу

У Європі наша країна виявилася другою за показником смертності від коронавірусу за добу.
Україна піднялася на одне місце в антирейтингу смертності від коронавірусу та увійшла до трійки світових лідерів.
Як свідчать дані онлайн-сервісу Worldometers, 19 жовтня в Україні жертвами коронавірусу стали 495 пацієнтів - це на 43 менше, ніж днем раніше. Але серед показників у світі - це один з найвищих показників. Загалом, за добу 19 жовтня у світі померли від COVID-19 понад 7,5 тис. хворих.
На першому місці за смертністю за вказану добу - США (2005 жертв коронавірусної інфекції), на другому - Росія (1028).
У Європі Україна виявилася другою за показником смертності від коронавірусу за добу.
Як повідомляв Главред, станом за добу 20 жовтня 2021 року Україна встановила два антирекорди за весь час пандемії. За 24 години коронавірус виявили у 22 415 жителів країни. При цьому летальних випадків - 546.
Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.
"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми кожен день перед цим вибором", - заявив президент.
За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.
Пандемія коронавірусу триватиме на рік довше, ніж потрібно, спрогнозували у Всесвітній організації охорони здоров'я. Причина цього - повільна вакцинація в бідних країнах.