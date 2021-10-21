Україна - у трійці антилідерів у світі за кількістю жертв COVID-19 за добу

На першому місці за смертністю від COVID - США, на другому - Росія / Фото Reuters

Україна піднялася на одне місце в антирейтингу смертності від коронавірусу та увійшла до трійки світових лідерів.

Як свідчать дані онлайн-сервісу Worldometers, 19 жовтня в Україні жертвами коронавірусу стали 495 пацієнтів - це на 43 менше, ніж днем раніше. Але серед показників у світі - це один з найвищих показників. Загалом, за добу 19 жовтня у світі померли від COVID-19 понад 7,5 тис. хворих.

На першому місці за смертністю за вказану добу - США (2005 жертв коронавірусної інфекції), на другому - Росія (1028).

У Європі Україна виявилася другою за показником смертності від коронавірусу за добу.

worldometers.info/coronavirus

Як повідомляв Главред, станом за добу 20 жовтня 2021 року Україна встановила два антирекорди за весь час пандемії. За 24 години коронавірус виявили у 22 415 жителів країни. При цьому летальних випадків - 546.

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Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.

"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми кожен день перед цим вибором", - заявив президент.

За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.

Пандемія коронавірусу триватиме на рік довше, ніж потрібно, спрогнозували у Всесвітній організації охорони здоров'я. Причина цього - повільна вакцинація в бідних країнах.